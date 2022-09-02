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百大名醫不倫美女教授！她嬌喊寶貝相擁餵食　正宮暴瘦15kg怒了

▲曾獲選百大名醫的歐陽文貞和義守大學護理系教授許玫琪發展婚外情，經妻子吳女向許玫琪提告，法官判許要陪70萬元。（圖／截自嘉南療養院網站、義守大學網站）
▲曾獲選百大名醫的療養院副院長和許姓女教授發展婚外情，經妻子吳女向許女提告，法官判許要陪70萬元。（圖／截自療養院網站、大學網站）

記者郭玗潔／台南報導

南部一名曾獲選百大名醫、在療養院擔任副院長的人夫，爆出與同院研究倫理委員會委員、某大學許姓女教授發展婚外情，副院長甚至還強逼結縭20餘年的吳姓妻子離婚，導致妻子為此身心崩潰，在短短2個月內暴瘦15公斤，後被法官判不准離婚，副院長再提上訴審理中。吳女也向許女提告求償300萬元，法官認定許女侵害配偶權，應賠70萬元，全案還可上訴。

判決書內容指出，該名副院長與妻子於1997年結婚，婚後育有一男一女，夫妻倆都在南部某療養院服務，2019年結婚紀念日前，副院長還溫柔地表達對妻子的情意，妻子的皮包裡也一直收著丈夫在醫院服務時手寫的愛的卡片；豈料看似美滿幸福的婚姻卻瞬間變了調。

2020年4月，副院長突然向妻子表示，「上天的安排，緣分盡了、想一個人自由自在」等語，希望能夠離婚。面對丈夫突如其來之舉，吳女無法接受、也不能理解，甚至事後副院長還不斷逼迫、催促妻子盡快簽署離婚協議書，導致吳女每每想起都哭到不能自已，撕心裂肺、無法吃也無法睡，體重在短短2個月內暴瘦15公斤。

吳女不堪精神折磨，懇求副院長給予安眠鎮靜劑亦遭拒絕，最後只好自行前往身心診所就診，在好友與2個孩子的支持下，情緒才逐漸穩定，當時副院長提出的離婚訴訟，法官也認為他「可歸責之程度較高」判敗訴，吳女又向許女提告，求償400萬元。

吳女表示，早在2020年3月下旬就察覺副院長有異，大熱天的不但衣服包緊緊，晚上還發現他脖子上有疑似「種草莓」的不明吻痕，詢問後副院長閃爍其詞、行為怪異，當時她就直覺有鬼；且隔天早上在餐桌上，還看到副院長手機突然跳出LINE通知，署名是「小明」，她困惑點開，卻看到「我的寶貝老師〜每天好好吃，好好睡，精神飽滿和清朗，身體健健康康」、「我有老師的關懷，我現在每天早上在充滿愛的氛圍中醒來，幸福的，有意義的過一天」、「我的老師，每天想到我的關懷，也要充滿幸福與愛喔！」等極度曖昧訊息，令吳女當場震驚到全身發抖，明明副院長就與許女熟識，但卻欲蓋彌彰將其暱稱設為「小明」。

吳女指控，從2020年4月20日起，許女每日與副院長以LINE熱線通話2-3小時。6月底副院長就從家裡搬出去，另行在外租屋，並對她和兒女隱瞞實際居所。許女則頻繁出入副院長租屋處並留宿，兩人互動曖昧，形同同居情侶。2人還在同年10月22日至25日搭火車到花蓮、台東旅遊，並於火車上親密互動、依偎飲食，並擁抱入睡，到花蓮後並由副院長租車，投宿於花蓮遠雄悅來大飯店、地景澤行館飯店同床共宿。

吳女控訴，她和副院長結婚已約24年，期間彼此相互扶持，縱使工作繁忙，2人仍會抽空安排與家人、朋友相聚出遊，婚姻關係甚是甜蜜，然被許女介入婚姻，導致她家庭破裂，她要求償400萬元。

許女則全盤否認不倫戀，稱火車上親密互動照片非她本人，到副院長租屋處，是為了進行共同研究計畫，並沒有留宿，且她從大學時就在澳洲求學，習慣以「寶貝」、「親愛的」、「dear」稱呼同事、學生及友人，她雖曾於副院長在群組年終留言感謝成員辛勞時，於下方留言「寶貝，心想事成」，但只是手殘誤傳，也立即收回訊息。

法官審酌後認為，許女和副院長一同搭乘火車至花東，之後租車同遊共宿花東4天3夜為事實，另雖無法證實有同居事實，但足認二人頻繁於夜間孤男寡女同處一室，認為2人已逾越男女單純友情交往界線，判許女應賠70萬元，全案還可上訴。

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