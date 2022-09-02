百大名醫不倫美女教授！她嬌喊寶貝相擁餵食　正宮暴瘦15kg怒了



▲曾獲選百大名醫的療養院副院長和許姓女教授發展婚外情，經妻子吳女向許女提告，法官判許要陪70萬元。（圖／截自療養院網站、大學網站）

記者郭玗潔／台南報導

南部一名曾獲選百大名醫、在療養院擔任副院長的人夫，爆出與同院研究倫理委員會委員、某大學許姓女教授發展婚外情，副院長甚至還強逼結縭20餘年的吳姓妻子離婚，導致妻子為此身心崩潰，在短短2個月內暴瘦15公斤，後被法官判不准離婚，副院長再提上訴審理中。吳女也向許女提告求償300萬元，法官認定許女侵害配偶權，應賠70萬元，全案還可上訴。

判決書內容指出，該名副院長與妻子於1997年結婚，婚後育有一男一女，夫妻倆都在南部某療養院服務，2019年結婚紀念日前，副院長還溫柔地表達對妻子的情意，妻子的皮包裡也一直收著丈夫在醫院服務時手寫的愛的卡片；豈料看似美滿幸福的婚姻卻瞬間變了調。

2020年4月，副院長突然向妻子表示，「上天的安排，緣分盡了、想一個人自由自在」等語，希望能夠離婚。面對丈夫突如其來之舉，吳女無法接受、也不能理解，甚至事後副院長還不斷逼迫、催促妻子盡快簽署離婚協議書，導致吳女每每想起都哭到不能自已，撕心裂肺、無法吃也無法睡，體重在短短2個月內暴瘦15公斤。

吳女不堪精神折磨，懇求副院長給予安眠鎮靜劑亦遭拒絕，最後只好自行前往身心診所就診，在好友與2個孩子的支持下，情緒才逐漸穩定，當時副院長提出的離婚訴訟，法官也認為他「可歸責之程度較高」判敗訴，吳女又向許女提告，求償400萬元。

吳女表示，早在2020年3月下旬就察覺副院長有異，大熱天的不但衣服包緊緊，晚上還發現他脖子上有疑似「種草莓」的不明吻痕，詢問後副院長閃爍其詞、行為怪異，當時她就直覺有鬼；且隔天早上在餐桌上，還看到副院長手機突然跳出LINE通知，署名是「小明」，她困惑點開，卻看到「我的寶貝老師〜每天好好吃，好好睡，精神飽滿和清朗，身體健健康康」、「我有老師的關懷，我現在每天早上在充滿愛的氛圍中醒來，幸福的，有意義的過一天」、「我的老師，每天想到我的關懷，也要充滿幸福與愛喔！」等極度曖昧訊息，令吳女當場震驚到全身發抖，明明副院長就與許女熟識，但卻欲蓋彌彰將其暱稱設為「小明」。

吳女指控，從2020年4月20日起，許女每日與副院長以LINE熱線通話2-3小時。6月底副院長就從家裡搬出去，另行在外租屋，並對她和兒女隱瞞實際居所。許女則頻繁出入副院長租屋處並留宿，兩人互動曖昧，形同同居情侶。2人還在同年10月22日至25日搭火車到花蓮、台東旅遊，並於火車上親密互動、依偎飲食，並擁抱入睡，到花蓮後並由副院長租車，投宿於花蓮遠雄悅來大飯店、地景澤行館飯店同床共宿。

吳女控訴，她和副院長結婚已約24年，期間彼此相互扶持，縱使工作繁忙，2人仍會抽空安排與家人、朋友相聚出遊，婚姻關係甚是甜蜜，然被許女介入婚姻，導致她家庭破裂，她要求償400萬元。

許女則全盤否認不倫戀，稱火車上親密互動照片非她本人，到副院長租屋處，是為了進行共同研究計畫，並沒有留宿，且她從大學時就在澳洲求學，習慣以「寶貝」、「親愛的」、「dear」稱呼同事、學生及友人，她雖曾於副院長在群組年終留言感謝成員辛勞時，於下方留言「寶貝，心想事成」，但只是手殘誤傳，也立即收回訊息。

法官審酌後認為，許女和副院長一同搭乘火車至花東，之後租車同遊共宿花東4天3夜為事實，另雖無法證實有同居事實，但足認二人頻繁於夜間孤男寡女同處一室，認為2人已逾越男女單純友情交往界線，判許女應賠70萬元，全案還可上訴。