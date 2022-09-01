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花猴斷開16年婚姻！　律師見「離婚聲明第一句」秒懂原因

▲蘇花猴宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／lilian1005） 

▲蘇花猴宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／lilian1005）

記者邱晟軒／綜合報導

始祖級部落客蘇花猴（花猴）無預警宣布和「阿宅」斷開16年婚姻，不過她並未透露離婚原因，僅以「老掉牙的劇情我就不贅述了」帶過。對此，知名律師李怡貞今（1日）直言，看到花猴在Instagram以一段話當作開頭，一看就知道離婚的原因。

花猴8月31日在IG發表長文，以「後來，我們什麼都有了，卻沒有了我們」作為開頭，坦言與老公16年婚姻即將畫上句點。花猴透露，一陣子沒有發文，因為她不想在最衝動的時刻，寫出最狠的話，這段時間一直在努力的調整自己的情緒。她透露近期的心情從一開始的自責、傷心、崩潰，到後來的憤怒、怨恨、失望，短短的半個多月來經歷了各種負面情緒，「明明上一秒還在笑，下一秒就哭得撕心裂肺」。

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花猴也喊話徐先生，「謝謝你陪伴我到你力所能及的地步，也希望你今後得到的，是值得你錯過這樣溫柔、漂亮、大方、可愛、勇敢、善良、能幹且什麼都不圖你，只圖你愛的我。」

▲蘇花猴宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／lilian1005）

處理過許多離婚、外遇等家事案件的李怡貞今天在臉書發文表示，看到蘇花猴的離婚聲明，以「後來，我們什麼都有了，卻沒有了我們」這段話做開頭，一看就知道離婚的原因。

李怡貞感嘆，胼手胝足的打拼，一開始是為了幸福快樂的平穩日子，沒想到走著走著，卻是讓日子過的充滿猜忌與不信任，以及最終的心碎的假裝富足。

李怡貞認為，有些人就是好像只能共苦不能同甘，寧願讓他人插足各種甘甜，也不願意滋養過去承擔苦痛的伴侶，甚至將過往經歷的艱難輕輕抹過，長年不離不棄的陪伴瞬間可以變成毫無意義。

不過她文末也強調，如果一個人懂得珍惜不再被珍惜的自己，最後要做抉擇的人生十字路口，也不會有太多猶豫或悲傷，願他/她未來氣夠長可以輕易找到這種長久以來的相同幸福，「雖然沒有了我們，但是慶幸你/妳可以找回自己」。

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