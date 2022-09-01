人夫6度爽啪小三！大尺度聊色：把蟲蟲放進去…正宮見極樂照崩潰

▲桃園人夫偷情，與小三互傳私密照大尺度聊色被老婆抓包。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫偷吃，不僅與小三互傳私密照，以「老公」、「老婆」互稱，還大尺度聊色，內容包括「想把蟲蟲放進去」、「想吃蟲蟲」讓妻子忍無可忍決定離婚，並提出民事求償。法院審理後，判人夫及小三應連帶賠償人妻30萬元，可上訴。

人妻主張，丈夫與小三於2021年6、7月間有不正常男女交往，2人還相互傳送猥褻、涉及性交的影片、照片及文字，並至少發生6次性行為，讓她崩潰與丈夫離婚，事後向丈夫、小三提告求償100萬元精神撫慰金。

人夫辯稱，妻子提出的錄音檔是他在被強逼的狀況下，編出與事實不符的內容，另外，妻子提出的手機截圖，也是用妨害秘密的手段取得的，不可以做為證據，並否認自己有外遇；小三則稱，與人夫的對話只是開玩笑、抒發一下心情，錄音檔也只是人夫的片面之詞，堅稱沒有介入他人婚姻。

桃園地方法院勘驗人夫與小三的對話發現，小三曾傳穿著裸露的私密照給人夫，而人夫也傳下體照給小三看，2人還互傳鹹濕訊息給對方，內容包括「好想把蟲蟲放進去」、「老婆嘴巴再打開一點，不然我怕我射不準喔」、「喜歡呀，想吃蟲蟲」、「那要等你過來呀！」

另外，雖然人夫稱，錄音檔中他會承認與小三曾於2021年6、7月間發生6次性行為，是受到妻子施加壓力所致。但法院認為，人妻在錄音開始時就有說明，這份音檔將有用於法律用途的可能，但人夫仍然做出這樣的證述，且人妻雖然情緒激烈，但沒有到達強暴脅迫的程度，不採信人夫的說詞，最後判人夫與小三應連帶賠償人妻30萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。