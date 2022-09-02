蔡適應謝國樑先後爆抄襲　黃希賢：不意外！從政見就開始猛抄

記者郭世賢／基隆報導

論文抄襲連環燒！民進黨基隆市長參選人蔡適應與國民黨基隆市長參選人謝國樑均遭質疑論文涉嫌抄襲。無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天表示「不意外」，直言2人從政見就開始猛抄，但呼籲最愛喊告的「抄跑哥」謝公子，應勇敢站出來提告，另外也請大家思考，基隆人需要這2位投機、不用功的市長人選嗎？

針對黃希賢的質疑，蔡適應、謝國樑陣營尚未提出說明。

▲無黨籍基隆市長參選人黃希賢。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

黃希賢表示，蔡適應、謝國樑都被爆出論文抄襲，完全不意外，因自己7月開記者會時，就揭露這2人連政見都愛抄襲，黃希賢最先喊出的基隆人1280月票（蔡謝抄）、威海營區蓋飯店（蔡抄）、打造動漫平台（謝抄），都被他們抄襲，而且還不註明出處。

黃希賢說，蔡適應的博士論文結論被爆抄襲33％，謝國樑碩士論文則被爆出涉嫌抄襲44、47％，有趣的是，謝公子在論文被指控抄襲時，就像於先前指責民調公司時一樣，就是要用自己慣用的「系統」才開心，還大言不慚自爆「我只有抄18％！」試問這樣觀感就比較好嗎？

▲蔡適應、謝國樑從政見就開始猛抄。

「謝公子快提告！」黃希賢直言，謝公子一旦發現民調被做落後時，便會毫不客氣喊告，既然論文是這麼有影響清譽的事情，那更應在第一時間怒告才對，甚至可以大聲疾呼「規範是抄20％、我可是只有抄18％，低空飛過！」來捍衛。

黃希賢也表示，針對論文抄襲連環爭議，久違的基隆市長辯論會是不是該舉辦一下了？既然登記的市長參選人都已差不多出爐，大家一起來針對論文，好好的來辯一下，看誰是最誠信可靠！

「藍綠挺抄襲、全都不成器！」黃希賢表示，基隆人要好好思考，在藍綠這2顆金玉其外、敗絮其內的爛蘋果中，一定要選擇比較不爛的嗎？或是該考慮，還有一顆務實、紮實、誠實的好果實、好蘋果可以選擇？

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