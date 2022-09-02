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陳福海登記參選金門縣長！「浯海大戰」2度開打　3大願景曝

▲▼金門前縣長陳福海登記參選。（圖／記者許展溢翻攝）

▲陳福海委託何國楚（右）完成登記參選。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許展溢／金門報導

金門縣前縣長陳福海2日宣布再戰，委託前縣府祕書何國楚以無黨籍完成登記參選，將兩度挑戰現任縣長楊鎮浯，力拼「浯海大戰」，並提出三大願景、三大保證和三大不原則，其中要推動金門非軍事區，成為兩岸和平交流平台。

陳福海2014年以無黨籍身份參選縣長，當選成金門縣首任無黨籍縣長，但2018年以801票差距敗給時任國民黨籍立委楊鎮浯，無緣連任，而他2020年參選金門立委，敗給連任的國民黨立委陳玉珍。

正在母喪期間的陳福海發出聲明，為實踐「家人在母喪百日期間不參與不評論任何政治選舉活動」的諾言，感謝相當多鄉親的鼓勵及慰問，但此時坊間卻傳出「福海已經拿了幾千萬，被搓掉不會參選」一些不實的謠言，造成許多鄉親誤解。

▲▼金門前縣長陳福海登記參選。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼陳福海提出三大願景，包括達成金廈生活圈的共識。（圖／記者許展溢翻攝）

▲▼金門前縣長陳福海登記參選。（圖／記者許展溢翻攝）

陳福海表示，原持安然處之的態度，可是這種近乎毀滅他的傳言愈演愈烈，使得自己不得不嚴肅面對30多年來從政的金門，需要的是向上提升的正能量？還是要向金權政治低頭？才能讓金門未來變的更好，秉持媽媽慈悲喜捨「乘願再來」的決心，參與此次金門縣長選舉。

陳福海提出三大願景，包括「金門非軍事區，成為兩岸和平交流平台」、「協商兩岸通電，奠定金門永續發展基礎」，和「推動兩岸通橋，達成金廈生活圈的共識」，還有「政治力不介入金酒，甄選專業團隊」、「年金福利不縮水，男女老幼一樣好」及「拯救縣府財政，四年縣庫達100億」三大保證，跟三不原則，「不設立競選總部」、「不插旗及設宣傳車」和「不辦動員造勢活動」。

▲▼金門前縣長陳福海登記參選。（圖／記者許展溢翻攝）

▲陳福海說，2022會是寧靜革命的一場選舉。（圖／記者許展溢翻攝）

陳福海最後說，要讓鄉親冷靜理性比較8年來2位縣長執政能力及魄力的優缺點，以手中的選票來決定金門未來，2022會是「正面選舉、寧靜革命」的縣長選舉。

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