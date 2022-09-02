時力控蔡適應論文抄襲　台北大學：已接獲檢舉「3個月完成審查」

▲時力指控蔡適應就讀台北大學的博士論文抄襲，北大表示已接到檢舉，將在3個月內完成審查。（圖／記者蘇晏男攝）

記者許敏溶／台北報導

時代力量昨（1日）揭露民進黨基隆市長參選人蔡適應，就讀台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲，並表示將具名向台北大學檢舉，台北大學今（2日）表示，已經在今天上午接獲民眾具名檢舉案件，但不便透露檢舉人，將依照規定，在20天內組成審定委員會，3個月內完成論文審定，再對外公布審查結果。

時代力量3位議員候選人陳志明、劉仕傑、江欣怡，昨天上午舉行記者會，揭露蔡適應的台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲，會中指出，蔡適應不僅馬賽克式抄襲30份文獻，其中25份未列入參考文獻，包含基隆市長林右昌投書媒體的內容、結論抄襲比例達33％、抄襲中國大陸百度百科。

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▲時力指控蔡適應論文抄襲，蔡適應今強調「真金不怕火煉」。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔡適應則在今天召開記者會，強調「真金不怕火煉」，他的博士論文有獨到見解跟創新內容，且文章本身原創性非常高。但蔡適應也坦言，論文有200多份參考文獻，發現有漏掉幾份，也刪除部分的，「這部分我虛心接受」。

台北大學昨天並未接獲檢舉，僅表示若接獲檢舉案件，會依照規定程序進行，《ETtoday新聞雲》稍早向北大查詢，校方表示，今天上午已經接獲民眾具名檢舉，但依規定不便透露檢舉人姓名，校方將依照相關規定，在20天內組成學術倫理審定委員會，並在3個月內完成論文審定，審查結果也會對外公布。