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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他指鄭寶清參戰讓綠營「緊張」了　曝這原因：民進黨聽到會難過

▲▼民進黨中常會,鄭寶清離開中央黨部。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨前立委鄭寶清。（資料照／記者季相儒攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨籍前立委鄭寶清1日登記參選桃園市長，為綠營選情增添變數。前立委沈富雄指出，若鄭寶清出戰桃園因而讓鄭運鵬丟掉3%支持度，影響並不大，但為何民進黨會感到緊張？原因在於民進黨害怕鄭寶清在選戰開打後，每天批評民進黨、創黨價值，刀刀見骨。

無畏民進黨祭出開除黨籍處分，以及深綠選民連日網路重批「背骨」罵名，鄭寶清於1日由民進黨昔日創黨大老、前立委許榮淑和許國泰等大批支持者陪同，前往桃園市選委會登記參選桃園市長。鄭寶清強調，民進黨已失去建黨精神、核心價值，他將發起新「黨外運動」，來對抗威權體制和密室協商，再度讓民主政治在桃園發光。

針對鄭寶清脫黨參選一事，民進黨發言人謝子涵回應，依照民進黨「公職候選人提名條例」以及「紀律評議裁決條例」如有黨員違紀參選，將由中央評議委員會於10日內從嚴議處，應予除名處分。

沈富雄1日在《POP撞新聞》中說，鄭寶清民調若為10%，其中應有3%來自張善政、3%來自鄭運鵬、4%則來自其他，故藍綠民調各自丟掉3趴的影響看來不大，但為何民進黨會感到緊張？

沈富雄分析，選戰開打後，鄭寶清若每到一個地方演講，罵民進黨、罵創黨的核心與價值，若這些事情由別人來罵無所謂，但若由鄭寶清罵，「每一句都見刀見骨」，民進黨聽到會很難過。

至於許信良系統是否全力支持鄭寶清？沈富雄認為，許信良系統已經非常有限，會支持鄭寶清的人，應該是反英系統，也就是非英系裡頭對蔡英文作為不滿意的人，但他們不見得在官場不得意，最有代表性的人物是民進黨前立委林濁水、東華大學教授施正鋒。

▼沈富雄認為鄭寶清的參選讓民進黨緊張了。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲▼沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

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