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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／女兒是人生轉折點　謝國樑：打造基隆成「有愛城市」

採訪／崔至雲、郭世賢
攝影／徐文彬、黃國霖

文／崔至雲

有「型男立委」封號的謝國樑，在女兒小愛誕生後，從政壇消失近6年，今年底，謝國樑將代表國民黨參選基隆市長。談到他人生最大的轉變，他不假思索地說，「就是做了父親之後吧！」。謝國樑坦言，自己一直是個很「做自己」的人，但小愛的出生給了他很大的衝擊，也學會了很多，因此希望藉由這份心，照顧到基隆更多需要被幫助的人，把基隆打造為「最有愛的城市」。

出生於地方仕紳家庭的謝國樑，有家族政商關係的庇蔭，留學南加大學士、麻省理工學院碩士的學歷光環，可說是人生勝利組，但有了小愛之後，他的人生不一樣了。

謝國樑接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，自己其實一直都是個以自己為中心的人，但他沒料到，小愛的出生情況，跟自己從小長大的情況有這麼大的變化，「那個衝擊很大」，後來藉由自己的心態不斷調整，同時加上朋友的幫忙以及小愛狀況的好轉，他開始重視到弱勢朋友這塊。

▲▼ 謝國樑專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲謝國樑。（圖／記者徐文彬攝）

謝國樑表示，其實很多弱勢朋友經濟上不一定有很大的困難，但心理層面上都有需要協助的地方，因此他成立了小愛爸爸公益平台，希望透過該平台幫助不同障別的孩子與爸媽，因此這次投入選戰，關心弱勢朋友這塊，就是他主要的訴求之一。

「一個最有愛的城市，必須是一個最無礙的環境。」謝國樑說，根據統計，基隆有2萬1千3百多位身心障礙者，佔基隆市總人口的5.84％，比例是全台灣第9名，但基隆市府提供的社會福利與相關照護是居於後段班，在打造一個有愛無礙的環境上，還有很大的加強空間。

▲▼ 謝國樑與女兒小愛 。（圖／謝國樑提供）

▲▼ 謝國樑與女兒小愛 。（圖／謝國樑提供）

▲▼ 謝國樑與女兒小愛 。（圖／謝國樑提供）

謝國樑強調，未來若入主基隆市府後，會在任內積極推動開辦「天使券」，鼓勵基隆2萬多名身心障礙朋友能勇敢踏出家門，歡迎更多外縣市或甚至國外的身障朋友來基隆，大家可以自由地在友善環境中消費，同時也能與高齡化社會接軌。

謝國樑有信心地表示，「我會勝選，希望基隆市民也要有這樣的信心」，承諾當選後，一定會用更好的同理心，照顧到更多需要被幫助的人。

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