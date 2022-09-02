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謝國樑秀數據「原創82%」駁論文抄襲　反酸張銘祐圍魏救趙

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨基隆市長參選人蔡適應1日遭踢爆論文抄襲，不料同黨籍政治評論員張銘祐隨即在臉書指控，國民黨基隆市長參選人謝國樑論文經抄襲系統比對，相似度指數高達47%。對此，謝國樑回應，論文引用都有註明出處，若要釐清事實就須送政治大學，他很樂意主動與學校聯繫釐清，也質疑張銘祐是在「圍魏救趙」。

▲▼國民黨基隆市長參選人謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國民黨基隆市長參選人謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對張銘祐指控，謝國樑1日晚間回應，「抄襲的本質在於引用時沒有註明出處，我的論文都有註明出處。如果要釐清事實就必須送政大學倫會，我也很樂意主動與學校聯繫釐清問題」。

謝國樑還說，他的論文經華藝公司的比對系統「Symskan文獻相似度檢索服務」檢視後，結果顯示原創82%、相似度18%，並強調該比對系統具有相當權威性。

謝國樑表示，張銘祐如果要做指控，應該要學時代力量的記者會，出來當面好好講，把一切抄襲的本質都分析清楚，而不要貼個臉書斷章取義，否則這樣只會讓大家覺得是在「圍魏救趙」。

▼謝國樑拿出數據證明，他的論文原創達82%。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲▼謝國樑大方邀「看論文」 張銘祐指他涉抄襲：怎麼畢業的。（圖／謝國樑辦公室提供）

張銘祐1日在臉書表示，謝國樑邀約大家看他的論文，於是1日下午立刻開始拜讀，結果一看不得了，根據iThenticate 抄襲比對系統，謝國樑論文相似度指數達44%，再用Turnitin抄襲比對系統檢視，論文相似度指數達47%，讓他直呼「國樑兄，你怎麼畢業的」。

張銘祐指出，謝國樑論文第1、2頁內容都是法務部的新聞稿，第3、4頁則是國政基金會評論，第6頁又是《自由時報》的評論，論文第一章幾乎都是大量、全文、全段落的引用其他文章拼裝出來的，

他最後說，有趣的是，每一篇大量引用、改寫的網址旁加註「最後造訪日：2012 年11月30日」，不知道這樣的註法是要表達什麼，是2012年11月30日開始第一章複製貼上，2013年1月就能口試交稿嗎，「如果是，我也是佩服謝委員的天生神力，還是天生省力？明天有空繼續拜讀」。

▼張銘祐指控，謝國樑論文經抄襲比對系統，相似度指數達47%。（圖／翻攝張銘祐臉書）

▲▼謝國樑論文遭爆抄襲。（圖／張銘祐提供）

▲▼謝國樑論文遭爆抄襲。（圖／張銘祐提供）

▲▼謝國樑論文遭爆抄襲。（圖／張銘祐提供）

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