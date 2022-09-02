「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

▲嘉義市一名正妹議員參選人姓名多達16字。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司，下同）

記者葉國吏／綜合報導

又有正妹參選人了！網路名人「小商人」在臉書發文透露，嘉義一位議員參選人，名叫「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，號稱全台名字最長的議員參選人，而她其實就是實況主「Molly 翎熹」，消息曝光就連謝和弦都跑來留言，自告奮勇要負責競選歌曲。

今年嘉義市議員參選人，有人叫做「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，嘉義市選舉委員會證實是本名，而且是一位男子代為登記。批踢踢名人「小商人」在臉書則發文指出，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」其實就是實況主「Molly 翎熹」。

小商人寫道「花12萬台票聽唱票人員喊「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，便宜啦。」、「當選了我會很認真來鬧。要撒錢都來撒，拎北沒在怕的。」、「這次參選人是我請 Molly 翎熹 出來改名參戰，選Molly就是選我，感謝各位。」

▲謝和弦來說要負責競選歌曲。

此文一出也引來謝和弦來留言說「競選歌曲我來做哈們」，台灣迷因粉專也說「歌曲MV我來拍哈們」，網友則笑說「不要當作嘉義人都塑膠做的 哈們」、「不需要裝乖 哈們。」