爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名「16字」支持性專區　真實身分曝

▲嘉義市一名正妹議員參選人姓名多達16字。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司，下同）

記者閔文昱／綜合報導

年底九合一大選逐漸逼近，有意投入選戰的參選人積極備戰。一名叫「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的正妹候選人今（1日）也完成登記參選嘉義市議員，長達16字的特殊姓名曝光後隨即也引發大量網友關注。對此，網路名人「小商人」也揭露女子身分了。

嘉義市選舉委員會證實，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」為真名，今由一名男子代為登記。「小商人」也在臉書透露，該名候選人其實就是活動主持暨電玩實況主「Molly 翎熹」。

根據小商人PO出畫面，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節參選政見則為：

一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化。

二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。

三、嘉義市性專區設立。

四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。

事實上，該16字姓名也與2020年南投某警官兒子遭控性侵案有關，小商人直言，「花12萬台票聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，便宜啦。我要讓大家都能合法大聲的講田慎節，要罰6萬再來啊幹。不要懷疑，就是真名，而且還是正妹有奶。」

小商人也在文中拉票，希望嘉義市東區的民眾能在年底把票投給顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，「我們把顏議員送進市議會，好不好！嘉義市議員當選門檻只要3500票，真的不要以為我只是來亂的，當選了我會很認真來鬧。要撒錢都來撒，拎北沒在怕的。」並稱「選Molly就是選我，感謝各位」。

小商人過去就曾在嘉義市的蘭潭水庫附近立了一面翎熹的看板，因為當地經常傳出命案，除了溺水意外，輕生案件也屢見不鮮，為了讓民眾更加珍惜生命，小商人除了放上翎熹露出深邃事業線的照片，還以幽默口吻寫下「水很深，請勿加入會員」、「沒什麼人生難關是一炮不能解決的」等勸世文，引發關注。

▼「小商人」在經常傳出命案的蘭潭水庫附近立了一塊勸世看板。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）