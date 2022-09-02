ET專訪／蔡適應推4大政策一次看　「我是最了解基隆發展的人」

◎採訪：郭世賢、陶本和

◎攝影：黃國霖、徐文彬

文／陶本和

現任基隆市長林右昌任期將屆，過去8年施政喊出「我愛基隆」口號，把基隆市容從黑白變彩色，而投入選戰接棒的民進黨參選人蔡適應，過去一直擔任中央、地方溝通橋樑角色，自詡「最了解基隆發展」，喊出「基隆❤️ING」，誓言在林右昌基礎上，讓基隆建設不停滯。

「我是最了解基隆發展的人，因為我每一個案子都參與！」過去擔任基隆立委蔡適應接受《東森新媒體ETtoday》專訪時自信表示，過去幾年來基隆重大案子，都有他參與的影子，因為如果沒有他的參與，中央對基隆案子根本不了解，如何來補助地方，「更何況，在港區或中央直屬單位的案子，很多都是我在主導的」。

蔡適應舉例，軍港遷移案，就是由國防部、交通部合作，這不是新鮮案子，過去幾十年來都有人提，但沒有人成功。他認為，因為沒有人認真做功課，沒有認真去做這件事；而他在2016年擔任立委以來，就清楚知道「軍港遷移」一定要做，那一年他每個禮拜、每個月都召開工作會議，邀請相關單位討論，把爭點一一列出、一個個解決，最後花了半年多時間把事情釐清後，各方都覺得這案件可以推了，總統蔡英文就編列預算推動。

▼基隆市長參選人蔡適應接受專訪。（圖／記者徐文彬攝）



從「我愛基隆」到「基隆❤️ING」

蔡適應說，林右昌在2015年擔任市長時推出「我愛基隆」的口號，當時很多人說，這城市根本愛不下去，但最後用行動告訴大家，讓大家愛上基隆；他認為，自己當前的責任，除了讓大家愛基隆之外，應該要「持續ing」，讓基隆的改變可以持續走下去，所以他這次選舉口號就是進步ing、「基隆❤️ING」。

「我要告訴市民朋友，我不但可以完整承接過去8年努力，甚至要創下另一件更有感的事」。蔡適應說，他清楚知道，為何要推動政策，他對政策是非常了解的，身為市政的領導者，對於政策如果都不了解的話，是沒有資格做市政領導者的。

基隆市政發展4大面向

面對這次選戰，蔡適應提出4大發展面向，包括：「市港再生標竿計畫2.0版」、「基隆捷運計畫推動河谷廊帶產業開發」、「大基隆歷史場景計畫2.0版」，以及「海洋國家門戶計畫」。

首先，「市港再生標竿計畫2.0版」，蔡適應表示，他要來做第二階段，比如基隆塔東岸正在蓋，完成後還有後續經營跟路網的串連，東四東五碼頭軍港遷移完後，後續土地開發要怎麼做，或者西四五六碼頭，國際的航運中心他要怎麼做；另外，西岸部分太平清鳥，市政府編列纜車計畫，後續推動纜車計畫也是他要推動的。

另外，蔡適應強調，除了公部門，市民居住區域，如何公私合作推動老宅都市更新，政府把部分公共設施完畢後，帶動民間投資跟消費，這是他的第一個重點。

第二是「基隆捷運計畫推動河谷廊帶產業開發」，蔡適應表示，基隆捷運過去幾年來，看到正在一步步往前走，現在也在做相關都市計畫規範，以及準備要送環評，捷運對他來說不是喊口號，而是一步步落實在生活當中。

蔡適應認為，捷運不再只是路網，要用交通目標導向計畫的方式，來推動沿線的開發，每一場站週遭會規劃都市更新區，鼓勵都更；第二，會在沿線倉儲區地方重新做變更，作為內科減壓的科技廊帶，他未來要打造「東台北共同生活圈計畫」，內湖、南港、汐止、基隆，成為串流全國產值最高的區域。

蔡適應表示，內科的延伸帶，這區域非常大也對廠商非常需要的，優秀人才也希望繼續在這裡工作，所以未來透過基隆捷運串聯，都市計畫的變更，產業政策推動，希望打造「東台北」共同生活圈。

▼蔡適應接受專訪。（圖／記者徐文彬攝）



第三是「大基隆歷史場景計畫2.0版」，蔡適應說，基隆在台灣歷史發展過程中，扮演重要角色，擁有悠久的歷史文化，1623年西班牙人來到台灣北部，在社寮插旗蓋了聖薩爾瓦多城，統治中部以北的區域，大家沒有想到當時社寮島，就是現在和平島，有這麼重要政治經濟中心位子，這是基隆過去很豐富的歷史，所以過去推動大基隆歷史場景計畫，因此2.0版他要繼續來推動。

蔡適應指出，在現有基礎下，和平島區域、東社寮砲台、西岸相關日式建築改善修繕，歷史文化推動上，要打造基隆歷史文化之都，對於城市外交跟外國觀光客相信會是非常有感的。

最後，是「海洋國家門戶計畫」，蔡適應說，基隆港作為台灣海洋國家門戶，這樣的定位應該要繼續推動下去，除了基隆港還有正濱漁港，加上後來的海科館，智能水生館已經在營運了，這幾件事他要大力推動「海洋遊憩活動」，海洋國家門戶計畫會繼續推動，這樣基隆才可以跟其他城市打造出完全不同的城市風格。