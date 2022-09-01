美禁AMD、NVIDIA晶片銷中國！　陸外交部批：典型的科技霸權主義

▲知名晶片大廠輝達(Nvidia)。圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據外媒報導，美國政府已下達新的管制通知，要求超微（AMD）和輝達 (NVIDIA) 兩家公司停止向中國大陸出口其頂級人工智慧晶片。大陸外交部新聞發言人汪文斌1日回應，美方的做法是典型的科技霸權主義，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，企圖利用自身科技優勢遏制打壓新興市場和發展中國家發展。

他直言，此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。中方對此堅決反對。

汪文斌表示，美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，搞技術封鎖、技術脫鉤，妄圖壟斷世界先進科技、維護自身科技霸權、破壞全球緊密合作的產業鍊和供應鏈，注定以失敗告終。

大陸商務部發言人束珏婷1日也在記者會上回應，中方注意到相關情況。一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關物項對華出口，中方對此堅決反對。

她表示，美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復造成衝擊。

束珏婷強調，美方應立即停止錯誤做法，公平對待包括中國企業在內的各國企業，多做有利於世界經濟穩定的事。