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大陸 大陸焦點 特派現場

要求美方立即停止對台軍售　陸駐美使館：將採取強而有力的措施

▲▼美國總統拜登宣布，減免1萬美元的聯邦學貸。（圖／路透）

▲近期傳出美國最快將於9月宣布新一輪對台軍售。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美媒8月29日引述消息稱，美國總統拜登（Joe Biden）的政府計劃正式要求國會批准向台灣出售估價為11億美元的武器。對此，中國駐美使館發言人要求，美方立刻停止對台軍售，「將採取強而有力的有效措施，捍衛主權和安全利益」。

據俄羅斯衛星通訊社30日報導，大陸駐美使館發言人劉鵬宇表示，美國對台軍售嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」的規定，鼓勵主張台獨的分裂勢力，導致台海緊張局勢升級，陸方要求美國停止向台灣出售武器，並停止與該島的軍事接觸，以避免該地區的緊張局勢進一步升級。

劉鵬宇指出，美國應立即停止對台灣的武器銷售和軍事接觸，停止製造可能使台灣海峽緊張局勢升級的因素、並在實際上支持美國政府反對台獨的聲明。

他強調，中國將繼續採取強有力的有效措施，堅決捍衛其主權和安全利益。

此前，英媒路透報導稱，美國政府最快可能會在9月宣布對台軍售，重點在維持台灣現有軍事系統和滿足既有訂單，不會供應「新的軍事能力」。

據美國政治新聞網站「Politico」報導，3名知情人士透露，這項交易涉及的武器包括60枚反艦艇導彈及100枚空對空導彈。報導未有具體說明拜登計劃何時提出這項要求。

白宮發言人白宮新聞秘書讓－皮埃爾（Karine Jean-Pierre）29日表示，未來幾天至幾個月，美方還會以演練來回應中國破壞穩定的挑釁行為，以把西太平洋局勢朝更穩定方向發展。

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