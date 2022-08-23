美管制「晶片之母」斷生路！大陸業者居然笑了　真實原因曝光

▲大陸業內人士提到，本土EDA產業採取「重點突破、局部創新」會是最主要的策略。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部及工業安全局 （BIS）宣布，15日開始進行4項新技術的出口管制。其中，3奈米以下電子設計自動化（EDA）軟體禁令，恐會限制中國研製先進晶片的能力。不過，據陸媒報導，大陸半導體業者樂觀認為，此事暫時不會對大陸晶片業造成影響，反而提供國內EDA產業發展的機會。

EDA軟體（電子設計自動化系統）被譽為「晶片之母」任何廠商進行晶片設計時都需要透過該系統，而這次遭管制出口的EDA的軟體就是用來開發3奈米以下的GAAFET架構，三星3奈米製程即採用GAA架構，台積電3奈米仍是用FinFET架構，2奈米才會跨進GAA架構，GAA架構擁有低功耗、高效能及面積小等優點。

據《經濟觀察報》報導，目前全球EDA市場被歐美廠商壟斷，研究機構TrendForce去年數據顯示，前三大巨頭分別是新思科技（Synopsys）的32%、益華電腦（Cadence）的30%及西門子（Siemens）的13%，合計市占率將近8成。

反觀，大陸本土EDA廠商起步較晚，投資金額與人才庫也相對不足，龍頭華大九天在2019至2021年期間的總投資金額僅占新思科技、益華電腦等大廠的0.99%至4.21%左右，而任職於大陸EDA產業的總人數約為4千人，但僅三分之一在本土企業，高階人才為了職涯考量，會優先選擇外國企業。

面臨歐美廠商可能「斷供」的狀況，當地一名半導體行業分析師指出，「此次實行出口管制的EDA是用於製造工藝在3奈米及以下級別的芯片，而國內的IC設計及製造廠商離實現3奈米級別的工藝尚有不小距離。」

該名分析師補充說道，「這個政策的目的就是阻礙你用先進製程去設計和製造晶片，但大陸暫時沒有企業會去採購這項設備（軟體）。」另一名IC設計從業者表示，「就算在斷供的情況下，他們作為設計企業也會有多種渠道可以獲得EDA工具。」

上海芯瑞微電子科技技術總監何建華則說，「其實我剛得知這個消息時，心裡是有點慶幸的，這種意外形成的壁壘局勢，將為我們打開廣闊的市場空間，本土EDA企業擁有更多機會。」芯瑞微電子科技的業務之一就是專門研發EDA工具。

本土EDA又該如何突圍？華大九天表示，「新興EDA產業若想突破國際EDA巨頭在全部流程的壟斷，必須重點突破關鍵環節或對局部流程進行創新，為客戶創造優於現有方案的價值，才可能獲得國際認可與商業回報。」

重點突破、局部創新，這也是何建華所在公司當前採取的研發思路。何建華表示，公司為客戶制定解決方案時，就會依照輕重緩急進行分類，「像我們的客戶很在乎精確度與效率，那我們在研發時就會優先解決這兩種問題，次要指標就會先緩一緩。」

何建華也喊話，希望客戶能給本土廠商信心與包容，「我們一直關注客戶的需求並持續創新，但在這個階段還是需要產業相關企業更多包容與支持，畢竟很難在短時間內追上別人數十年的累積。」