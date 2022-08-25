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新華社萬字長文　細數裴洛西訪台「11點事實」：被迫採取反制措施

▲▼裴洛西在談話中提到台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

▲裴洛西訪台引起中國強烈反應。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西月初訪台，引發大陸強烈不滿，先在台灣周邊展開大規模軍事演習，之後宣布制裁裴洛西及其直系親屬，以及取消安排中美兩軍戰區領導通話等八項反制措施。25日凌晨，大陸官媒《新華社》25日還發布萬字長文，回擊國際社會的反對聲音，細數「佩洛西（台稱裴洛西）竄台的若干事實」。

新聞稿稱，美國國會眾議長裴洛西不顧中方嚴正警告，執意竄訪中國台灣地區，嚴重侵犯中國主權安全，嚴重損害中國領土完整，嚴重危害台海和平穩定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，「中方被迫採取反制措施」。

新聞稿進一步表示，「美方混淆是非、顛倒黑白，在國際上散佈虛假信息，無理指責中方正當反制維權舉措，企圖誤導國際社會對台灣問題的認知。我們有必要擺出事實，正本清源，讓美國霸權本質和強盜邏輯無處遁形。」

新華社列出的11點「事實」為：

事實1：一個中國原則是中美關係的政治基礎，含義清晰、明確；

事實2：國會是美國政府的組成部分，國會議員竄訪台灣違反一個中國原則和中美三個聯合公報；

事實3：裴洛西竄台根本與民主無關，而是侵犯中國主權和領土完整、挑戰國際社會一中共識的政治作秀和嚴重挑釁；

事實4：改變台海現狀、挑起危機的是美國和「台獨」分裂勢力；

事實5：裴洛西竄台是美國一手策劃和挑起。美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。中方反制舉措堅定、有力、適度，符合國內法和國際法；

事實6：中國軍隊在中國台灣島附近海域開展軍事演訓活動合理合法。美國「以台制華」行徑才是破壞台海甚至全球和平穩定的禍亂根源；

事實7：堅持一個中國原則的國家是絕大多數，受到孤立的是美國和極少數國家；

事實8：台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒有任何可比性；

事實9：中國針對裴洛西竄訪台灣地區採取的制裁措施合理合法，是主權國家應有權利；

事實10：裴洛西竄台事件嚴重損害中美關係的政治基礎，為雙方交流與合作製造障礙，美方必須承擔全部責任；

事實11：中美暫停氣候變化商談，責任在美方。在氣候變化等全球環境治理問題上，中方將繼續致力於國際合作，言必信、行必果。

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關鍵字：

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