強颱軒嵐諾逼近！　北市河濱水門明早10點「只出不進」

▲北市水利處提醒，如果到了疏散門要關閉前還未移車而遭拖吊者，將依車型大小處1800至4800元罰鍰。（圖／台北市水利處提供）

記者袁茵／台北報導

強颱軒嵐諾未來路徑西偏逼近台灣北部地區，中央氣象局可能發布陸上颱風警報，北市水利處1日表示，北市府將於2日上午10時，啟動河濱疏散門「只出不進」管制措施，另因應颱風外圍環流帶來的豐沛降雨量，隨時可能關閉堤防疏散門，若到疏散門要關閉前仍未移車遭拖吊者，將依車型大小處1800元至4800元罰鍰。

台北市水利處1日指出，將於9月2日上午10時起，啟動河濱疏散門「只出不進」管制措施，另視降雨量及上游水庫放水情況，隨時有可能啟動疏散門及越堤坡道管制措施，請民眾密切注意颱風動態及疏散門啟閉消息，已停放於河川區內車輛的車主，可下載「行動防災APP」，及時收到相關疏散門啟閉資訊。

水利處提醒，堤防疏散門隨時有可能關閉，有將車輛停放於河川區內的車主，也請隨時注意疏散門關閉訊息，配合移車或提早把車子移回堤內（市區），如果到了疏散門要關閉前還未移車，進而遭拖吊者，將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊車輛另需繳納移置費及保管費。

水利處呼籲，請民眾在颱風來襲前落實自主防災工作，除了預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通外，並請民眾隨時掌握中央氣象局最新預報資訊；已自行裝設防水閘門的住戶，當氣象局發布豪雨特報時，也請立刻安裝完妥，至於尚未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊以防止住家或地下室發生積淹水。