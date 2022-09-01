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全聯文旦「買1送1」！限時3天滿千折百　線上購爽抽9999福利點

▲▼全聯中秋烤肉優惠。（圖／業者提供）

▲全聯持續主打「中秋烤肉月」，烤肉商品69折優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯持續主打「中秋烤肉月」生活提案，為迎接倒數中秋節最後一週採購高峰，推出第二波集結線上線下活動。除了烤肉商品69折，「PXGo!全聯線上購」祭出爆殺商品搶購，還能爽抽9999福利點紅包、限時3天加碼回饋；「全聯小時達」也有滿千送百；實體門市推出文旦「買1送1」等。

9/2～9/15期間，全聯「中秋烤肉月」網羅各種烤肉商品，不論是善美的蔬果魚肉、調理品牌美味堂、名店烤肉醬、解渴飲料等，線上線下「69折起」。

▲▼全聯中秋烤肉優惠。（圖／業者提供）

▲全聯「中秋烤肉月」網羅各種烤肉商品，蔬果魚肉等69折。（圖／業者提供）

而「PXGO!全聯線上購」更結合99購物節，一次祭出6大活動，像是9/2～9/8每天爆殺商品限量搶購，包括分批取99元起、預購$499起。9/7～9/11 還能登入免費玩紅包遊戲，有機會爽抽最大獎9999福利點、1000元折價券等。

9/9～9/15購買OFF COFFEE及阪急麵包任一組，享優惠價599元，再享10%福利點回饋；而「夯肉應援團」指定食材和飲品自由配，贈200福利點；預購暢銷商品專區單筆消費滿1600元，即可享 92折優惠；指定日網友討論度高的新品專區享點數最高30倍送。而重頭戲於9/9～9/11限時3天，單筆消費使用PXPay支付滿1000元，加碼享9%福利點回饋。

▲▼全聯中秋烤肉優惠。（圖／業者提供）

▲「PXGO!全聯線上購」還能登入免費玩紅包遊戲，有機會爽抽最大獎9999福利點。（圖／業者提供）

為支援消費者隨時烤肉需求，「全聯小時達」提出火烤兩吃概念，只要消費者打開手機下單，不論臨時缺哪種烤肉商品都能最快40分鐘送到家；若烤肉吃不完也沒關係，只要再選購湯底立刻變身華麗火鍋，免出門在家就能火烤兩吃。

「全聯小時達」也有加碼優惠，包含中秋連假3天快閃消費滿1000元折100元、火鍋專區滿600元贈300福利點，以及夜間加碼滿500元享77折，最高折150元；還有邀請好友可共拿購物金，9月下單4次以上再送100元購物金。

因應中秋送禮需求，全聯今年於線上線下推出超過40款好禮，包含營養品、食品、水果等，提供消費者送禮給長輩好選擇。自9/2～9/15期間，於實體門市購買指定秋節禮盒加贈印花一枚；「PXGO!全聯線上購」還有獨享加碼，購買專區指定商品使用PX Pay支付，消費滿600元送300福利點，最高享5%回饋，且線上購買還能贈送遠方親友，零距離過中秋佳節。

今年應援本土文旦，預計採購量將比去年多50%，嚴選麻豆、鶴岡、斗六、八里和西湖等優質產地並持續推廣， 9/5~9/9於全台門市購買文旦系列，包括原(鮮)果、禮盒、每日果食鮮果盒，享「買1送1」優惠，每店每天限量50粒，數量有限，送完為止。

▲家樂福搶攻「精烤商機」，以「在家打造台日韓居酒屋」推出多款食材。（圖／業者提供）

另外，量販超市家樂福今年以「在家打造台日韓居酒屋」主題，推出各種烤肉食材、醬料、醃料、香料等，搭配特色飲品與酒水。線上購物推出夢幻烤肉組合「我家就是燒烤店-在家烤肉組」，原價2408元，特價1999元，一口氣滿足所有需求，而只要在家樂福家速配輸入折扣碼「烤肉速配」，即刻享有消費888元折扣88元優惠（部分商品不適用）。

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