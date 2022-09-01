「造好新台東基地」劉櫂豪競選總部正式成立　歡迎鄉親體驗

▲劉櫂豪「造好新台東基地」正式開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

劉櫂豪獲民進黨徵召參選2022台東縣長，在台東縣府前的大同路成立「造好新台東基地」作為競選總部，精心設計的共享空間，劉櫂豪1日召開記者會正式宣布「造好新台東基地」成立，歡迎鄉親趕快來體驗有別於傳統的、有新穎創意的競選總部。

劉櫂豪指出：「在大同商圈的「造好新台東基地」，是一個實現我們對台東這塊土地很多想法的地方，是造好新台東的出發點，整個空間的配置跟創意結合了很多年輕好朋友的想法，在這裡我們匯集很多關於台東新想法、新作法、新力量，從這裡出發，讓我們的台東更好。」



▲劉櫂豪「造好新台東基地」正式開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉櫂豪強調：「台東就像我們的家，基地設計5個木房子，分別闡述5個面向理念，代表我們這次選舉的主軸，造好宜居城市、文化深耕、品牌農業、青創就業、原鄉永續，5個房子分別代表我們對台東這塊土地的願景與想法，共同打造台東成為我們世世代代居住的好家園。另外在新基地中間設計留言互動板，及劉櫂豪多年來與鄉親互動的照片花絮，呈現這幾年來劉櫂豪走遍台東每個角落，與好朋友的互動記憶，歡迎大家一起來留言互動，從照片牆上找找看有沒有認識的朋友。」



劉櫂豪提出，新基地有別於傳統的競選總部，是個歡迎所有民眾進來的共享空間，設有草皮的親子空間，家長可以陪伴小孩在新基地讀童話書，玩遊戲，也是個歡迎所有表演者的舞台與展演空間，可以分享對台東的願景，也可以表演歌舞，設計交誼廳的風格，可以讓大家放鬆的討論交流，表達每個人的意見。



劉櫂豪表示，距離選舉不到90天的時間，這場選舉是累積了我們過去1、20年對這塊土地的深耕，一步一腳印最後這段衝刺時間，我們會更加倍的努力，結合更多的志同道合的好朋友我們共同造好新台東，讓台東成為我們最美好的一個家園。