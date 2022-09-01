柯志恩登記參選爆衝突　基進黨張博洋嗆聲：帶著高雄人變韭菜

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（1）日在大批支持者及國民黨議員的陪同下，前往高雄市選委會登記參選，不料，在準備發表談話時，台灣基進三民區市議員參選人張博洋，在場外高聲嗆聲，張不只高舉「卸世卸眾夏立言，柯恥柯憐柯志恩」布條，更批評柯志恩面對中國侵擾時軟處理，在朱立倫率領全黨「下跪挺立言」之際悶不吭聲，諷刺國民黨是中國魁儡。

▲柯志恩登記參選爆衝突，基進黨張博洋場外嗆聲。（圖／台灣基進提供）

張博洋指出，本周是各縣市市長暨民代的登記日，登記之後代表候選人將代表其背後的理念參選，每個人都有參政權，但當有人背後的政黨代表的理念是在兩岸、台海出現危機時，派出親信赴中輸誠，都造成台灣民意在國際上被錯誤解讀。

▲▼基進黨張博洋場外嗆聲柯志恩，現場藍營支持群眾用旗幟阻擋張發言。（圖／記者賴文萱攝）

張博洋說，高雄人經歷韓國瑜已經感受親中市長的苦果，今天柯志恩代表親中政黨國民黨參選市長，對中國一樣的不敢言，面對中國軍演，甚至雙手一攤說「國民黨無法控制」，但就算國民黨無法控制中國，但至少可以控制自己下跪的程度。

而今天準備「小熊維尼」朱立倫以及「韭菜」柯志恩，就是要向柯志恩喊話，當朱立倫帶著全黨下跪挺夏立言，柯志恩姑息就是準備帶著高雄人齊當韭菜，但高雄人拒絕中國傀儡、拒絕當中國韭菜。

▲▼基進黨今天準備「小熊維尼」朱立倫以及「韭菜」柯志恩，場外嗆聲。（圖／台灣基進提供）

對於基進黨的叫囂，柯志恩回應，到時候會請人送他們乖乖，請他們回到競選主軸，不過她可以體會像基進黨這樣的小黨，有他們自己的作戰方式，但對她個人來說，該怎樣就怎樣，希望他們指控的能夠是以高雄市政為基礎，而不是為了蹭聲量、博版面，這樣的選戰不符合她們打選戰的正向、陽光，希望基進黨不要做任何扭曲跟曲解。