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大陸 大陸焦點 特派現場

成都下令封城！今18時起超2000萬人「原則居家」　連4天做核酸

▲▼四川廣安疫情升溫！緊急實施交通管控「48小時改建方艙醫院」。（圖／CFP）

▲四川成都疫情升溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

剛熬過限電和高溫，成都本土疫情再起！成都市衛健委1日通報，過去一天新增本土確診病例106例，新增本土無症狀感染者51例，合計157例。成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部1日宣佈，1日至4日開展全員核酸檢測，今日18時起全體居民原則居家。據大陸去年資料顯示，2021年末成都市常住人口為2119.2萬人。

通報顯示，成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部決定，自2022年9月1日至9月4日在全市範圍內開展全員核酸檢測。全市人員按照「應檢必檢」要求，完成全員核酸檢測。

通報強調，自9月1日18時起，全體居民原則居家，非本小區居民不得進入。農村地區嚴格控制人員出入，外來人員必須報備。小區內不扎堆、不聚集，每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明外出1次就近採買生活物資。有外出就醫和其他特殊需求的居民，經居住地社區同意可以出入小區。　　

通報要求，市民非必要不離蓉，確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離蓉。自9月1日18時起，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業外，其餘企業居家辦公。除保障市民基本需要的生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構、生鮮快遞、電商配送、餐飲類企業（取消堂食只提供快遞外賣服務）外，其他營業場所、門店暫停營業。員工須持24小時內核酸陰性證明上崗。　　　

通報還稱，調整公車、地鐵運營頻次，承擔城市基本運行保障、防疫任務和確有特殊需要的市民，憑24小時核酸陰性證明乘坐公共交通。出租車、共享單車不停運。來（返）蓉人員在完成「入川即檢」後，憑始發地48小時核酸陰性證明乘坐公共交通。　

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