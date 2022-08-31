疫情回溫！花蓮幼兒BNT8／27開打　縣府籲：秋冬前快接種

▲花蓮縣政府於13鄉鎮市衛生所開設「6個月至11歲新冠疫苗免預約接種站」，提醒家長儘快安排家中寶貝於進入秋冬前完成接種。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

幼兒BNT疫苗8月27日全國開放施打，花蓮縣政府特別安排8月28日星期日於13鄉鎮市衛生所開設「6個月至11歲新冠疫苗免預約接種站」，縣長徐榛蔚提醒爸爸媽媽們，請儘快安排家中寶貝於進入秋冬前完成接種，以提升嬰幼兒免疫保護力。

此次幼兒BNT疫苗施打中，計665名幼兒及學童完成施打，6個月至5歲第一劑及第二劑分別為399人、26人，5歲至11歲第一劑及第二劑分別為137人、103人。

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徐榛蔚表示，新冠肺炎Omicron病毒株入侵後，兒童確診個案數大幅度地提升，為減少孩童感染後重症及死亡風險，自7月21日起開始陸續為6個月至11歲孩童開設新冠疫苗接種站，除了入校施打、假日開站外，合約醫療院所也增開不同時段疫苗接種服務。

▲新冠疫苗接種劑次與間隔。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，本土Omicron變異株BA5正使疫情回升，對家中尚未施打或未完整接種新冠疫苗的長輩及孩童的威脅很大，中央疫情指揮中心在7月21日開放6個月至5歲幼童施打莫德納疫苗，陸續在8月27日開放6個月至4歲幼童施打BNT疫苗，讓這年齡層的孩童有2種疫苗可以選擇。提醒家長，2種疫苗基礎劑稍有不同，幼兒莫德納疫苗基礎劑共2劑，間隔時間為4週， BNT疫苗則需接種三劑，第1劑與第2劑及第2劑與第3劑間隔時間分別為4週及8週，務必施打完3劑才有完整的保護力。

衛生局再次提醒，進入秋冬前夕，請尚未施打或未完整施打新冠疫苗的鄉親，請儘快向本縣新冠疫苗合約醫療院電話預約，相關電話資訊請上衛生局網站（https://www.hlshb.gov.tw/）查詢，也呼籲大家施打疫苗後仍需維持原有的防疫規範，外出戴口罩、勤洗手保持社交距離，如有症狀盡速快篩或就醫，保護自身健康安全。

