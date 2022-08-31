首批猴痘疫苗500劑後天到貨！　國內3例個案都出院「國際疫情稍緩」





▲疾管署署長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

針對猴痘疫情防治，我國已經完成第三代天花疫苗採購簽約，疾病管制署署長周志浩今（31）日證實，首批疫苗500劑將於後天（9/2）抵台，後續將再視情況爭取購買。他強調，猴痘疫苗並非全民施打，主要針對實驗室人員等接觸高風險對象使用。至於國內已經確認3例境外移入猴痘病例，目前都已經康復出院。

世界衛生組織(WHO)上月底宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），台灣也已經確認3例境外移入病例，疾管署持續做相關防治整備，與國際藥廠洽談採購第三代天花疫苗及抗病毒藥物。疾管署副署長莊人祥本月18日宣布，疫苗已經完成簽約。

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猴痘疫苗原訂本月底抵台，周志浩今（31）日表示，預計後天會到貨，首批採購500劑。衛福部次長王必勝補充，猴痘疫苗不是全民施打的，會看疫情狀況再逐批進貨。

莊人祥日前也說明，疫苗接種會參考世界衛生組織建議，不會廣泛給全民使用，對象包含猴痘檢驗實驗室人員等暴露前預防，還有照顧猴痘患者醫護人員、患者家人或者密切接觸者等暴露後風險為主。

猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat504人份已於7月27日晚間運抵台灣，由於猴痘患者大多不需要特殊治療，採取支持性療法為主，該藥物主要提供重症及免疫低下確診個案使用。

我國境外移入猴痘分別從德國和美國入境，周志浩表示，目前三例個案都已經順利康復出院。至於國際疫情，目前看起來歐美的病例增加趨勢有稍微趨緩，但是個案數仍然多。

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