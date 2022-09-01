「9月重點新制」一次看！返國居檢可自駕　2類人快篩免費拿

▲入境措施再放寬，開放民眾自駕返回檢疫處所。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者楊晏琳／整理報導

今天是9/1，各項攸關疫情、教育、交通等新措施上路，以疫情部分最多，包括入境旅客可自行駕車前往檢疫處所、居家檢疫3+4後四天可返家一人一室等，第五輪快篩實名制也同步開賣。此外，蘇花改正式開放重機通行、科技執法亦擴大辦理。《東森新媒體ETtoday》整理9月重點新制懶人包，提醒民眾留意自身權益。

疫情

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入境措施再鬆綁 返國居檢可自駕

指揮中心宣布，9/1起，入境旅客可自行駕車前往檢疫處所，但「不得以租車方式進行。」提醒返國欲自行開車前往檢疫處所之旅客，務必遵守指揮中心所訂之各項防疫規範，依機場指定動線至停車場取車，並儘速至檢疫處所。

各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車。自駕旅客應全程佩帶口罩，繳費時注意手部清潔消毒；取車後應儘速至檢疫處所，勿至其他處逗留或接觸其他民眾。

▲▼今起開放入境旅客自駕前往檢疫處所。（圖／指揮中心提供）

居家檢疫3+4放寬！自主防疫期間可一人一室

中央流行疫情指揮中心指出，自9/1起，入境檢疫措施維持3+4天，不過後4天自主防疫檢疫處所放寬為「1人1室」；只要符合「單獨房間含獨立衛浴」，便可返家一人一室，但不可入住一般旅宿。

第五輪快篩實名制開賣 每人限購10劑

第五輪快篩實名制今日上路。指揮中心表示，第五輪快篩實名維持每劑100元，每個身分證字號至多能購買2份、10劑，並可分成一次或兩次購買，也可請親友代購。販售地點為全國4539家健保特約藥局與79個偏鄉衛生所，醫材售出概不退換。

65歲以上長者 可免費領5劑快篩

今日起，民眾可持65歲以上長者健保卡，至各快篩實名制販售據點「免費領取一份5劑家用快篩試劑」。指揮中心表示，此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格；曾買過實名制快篩的65歲以上長者，仍可再免費領取一次5劑快篩試劑。領取地點為全國近5千家販售家用快篩之實名制健保特約藥局及衛生所。

另外，第三輪「0～6歲幼兒免費快篩」自8/15實施，目前仍持續進行中。指揮官王必勝表示，第五輪實名制開賣，若為65歲以上長者，家中也有0～6歲幼兒，便可拿到4份（2份購買＋2份免費）共20劑快篩。

海外突發醫療險示範條款上路 新冠肺炎、猴痘都不賠

國人出國有投保旅平險需求，並會在旅平險中附加「海外突發疾病險」，不過卻因壽險業者「賠到怕」急下架海外疾病險而沒有保險可買。金管會保險局已經備查產、壽險兩大公會訂定示範條款，把法定傳染病列為「除外責任」，換言之，若出國期間確診新冠肺炎、猴痘等，就無法理賠。但業界可自行決定用「主約」方式納入新冠肺炎承保。

示範條款在9/1上路，不過費率與實際上架時間皆由業者自行決定。保險局強調，停售的是屬於健康險的「海外突發疾病險」附約，旅平險則沒有停售。

住院、探陪病篩檢 家用快篩可取代PCR

9/1開始，住院、陪探病者篩檢從現行的PCR或抗原快篩，改為可執行家用快篩；但陪病者若未完成疫苗接種，仍維持每週定期自費篩檢。

若住院、陪探病者滿足以下身分，則不須篩檢：

．住院病人經醫師評估「無COVID-19相關症狀」且「無TOCC風險」的新生兒或早產兒。

．住院病人及陪病者為「確定病例符合解隔條件，且距發病日或採檢陽性日15天（含）以上至3個月內」。

．探病者為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解隔條件，且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」。

►9月起住院陪探病可家用快篩 4大QA一次看

▲探陪病篩檢，今起可適用家用快篩。（圖／記者許宥孺翻攝）

交通

蘇花改開放「大型重機」通行！普通重機評估中

蘇花改將於9/1凌晨起，正式全線開放大型重型機車行駛蘇花改路段。根據規定，大型重型機車行駛蘇花改隧道，須與前車保持行車安全距離50公尺，如果遇到塞車或事故，則須保持20公尺車距，行車禁止超車和同車道併駛。

此外，蘇花改大多數路段速限最高70公里，最低速限50公里，行駛隧道需開啟大燈，並禁止行駛路肩。至於蘇花改何時試辦白牌普通重型機車行駛，交通部尚在評估中。

澎湖縣有車格 前30分鐘免費停

為便利民眾停車、提高停車格周轉率，澎湖縣長賴峰偉宣布，9/1起將現行的地下停車場前30分鐘免費制度，增擴至路邊停車格；即，車輛停放在澎湖縣有收費停車格內，前30分鐘不收費。

新北、苗栗居民注意！科技執法擴大執行

中央為強化道路交通安全，補助全國在路口建置科技執法設備。新北市板橋文化路與民生路口，是板橋市區交通要道，但其車禍發生率也是新北第一，為防制交通事故發生，9/1起，警方將在路口啟用科技執法。

而苗栗縣獲補助10處，警察局著手針對全縣易違規及肇事路口，挑選10處建置路口多功能科技執法系統，地點分布頭份市5處，苗栗市2處，竹南、公館、苑裡各1處，也於9/1起擴大實行。

▲新北板橋、苗栗路口科技執法新啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育

高中以下自「9/12起」實施停課新制

根據教育部最新停課制度，9/12起「一人確診全班不停課」，不過仍有部分縣市如新北、台北等，開放各校依各班確診個案數，彈性決定是否停課；或是學生若有疑慮亦可自請防疫假，學校不會列入出缺勤記錄。

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入校上課。

確診者之同班同學／老師：學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：非同班同學，但曾與確診者摘下口罩，共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校亦會提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課。

※9/11（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；9/12起發生之個案即適用新制。

大專院校自「開學日起」實施停課新制

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入班上課。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：由學校提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課，有症狀者盡速就醫。

曾與確診者「全程戴口罩共同活動者」：人員需進行自我健康監測。

確診者同寢室室友比照同住親友規定辦理

高中以下各級學校：居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如為在校隔離者，居隔期間不離開隔離宿舍。

大專校院：居家隔離不入校，住宿生亦不離開隔離宿舍，自主防疫期間不入班上課。

大專院校及高中以下防疫假規定

．確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請防疫隔離假。

．教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假。

．學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。

►停課新制一次看！9/12起一人確診「不再全班停」

▲9/12起實施停課新制，一人確診「不再整班停課」。（圖／記者楊惠琪攝）

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