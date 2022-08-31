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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳龍華區全域封控衝擊電子業　鴻海：營運一切正常

▲深圳富士康觀瀾科技園區。（圖／CFP）

▲深圳富士康觀瀾科技園區位於深圳龍華區。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情再度多點爆發，台商重鎮深圳因首次發現BF.15變種病例，當地多區實施全域管控至少至9月2日24時，所有企業原則上一律居家辦公，暫停生產經營活動。其中，深圳擁有電子代工大廠富士康的龍華區、福田區的「大陸電子第一街」華強北商圈，均遭封控。鴻海最新回應，目前營運正常。

深圳近期受情衝擊，患者主要來自羅湖區及福田區，官方要求這兩區居民非必要不外出，當地24個地鐵站29日宣佈暫停營運，「華強北」也自29日起暫停營業4天。另外，深圳5家醫院發布停診公告，包括深圳市龍崗區第四人民醫院、中山大學附屬第八醫院、深圳市龍崗區第二人民醫院、北京大學深圳醫院、深圳市中醫肛腸醫院（福田）。

29日，深圳市龍華區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部宣布，社區小區、城中村實行嚴格管理。嚴格執行「體溫必測、口罩必戴」，查驗24小時核酸陰性證明或24小時內核酸採樣紀錄。

該指揮部要求，居民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。全面實行「居民白名單制」管理，非本小區、城中村居民非必要情況謝絕進入。所有外賣、快遞不進入社區小區、城中村，實行無接觸配送，連外送都不能送，管理非常嚴格。

與此同時，指揮部要求超市、農貿市場加強通風，限制人流，提倡非現金支付，餐廳接待顧客量不超過最大承載量50%，且顧客須隔座就餐。

通報指出，上述措施實施時間為8月30日至9月2日，指揮部將根據疫情防控形勢，進行動態調整。

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深圳疫情龍華鴻海

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