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媒體出身記者節登記參選　姚正玉投筆從政是不忘初衷

▲記者出身的第一選區市議員候選人姚正玉，由中華日報前社長莊松旺（左二）、台南市新聞記者公會理事長李明威（右二）以及即將接任台南市紅十字會會長的企業家黃榮俊等人陪同登記參選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲記者出身的第一選區市議員候選人姚正玉，由中華日報前社長莊松旺（左二）、台南市新聞記者公會理事長李明威（右二）以及即將接任台南市紅十字會會長的企業家黃榮俊等人陪同登記參選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

媒體記者出身的姚正玉，特別在9月1日「記者節」登記參選台南市第一選區市議員，姚正玉表示，媒體人監督政府、為民發聲，與民代的職責相當，中年投筆從政就是不忘初衷，希望挺身為民服務、伸張正義。

姚正玉1日偕國民黨主席朱立倫、台南市長參選人謝龍介等提名人共同登記，中華日報前社長、老長官莊松旺、台南市新聞記者公會理事長李明威特地前來打氣加油。

▲記者出身的第一選區市議員候選人姚正玉，由中華日報前社長莊松旺（左二）、台南市新聞記者公會理事長李明威（右二）以及即將接任台南市紅十字會會長的企業家黃榮俊等人陪同登記參選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李明威指出，正玉有強烈正義感，是一位稱職的記者，只要選民把監督市政的任務交給她，相信她一定能不負眾望，發揮媒體人不畏強權的特性，為民喉舌。

莊松旺表示，姚正玉是他在報社服務時的好伙伴，是健筆更是好筆，健筆能寫、好筆能深入探索新聞真相，反映真實民意，提出正確解決問題的方法。姚正玉對媒体的社會責任有強烈使命感，對新聞事件皆能作深入完整報導，讓被批評方折服，讓社會正義伸張。

▲記者出身的第一選區市議員候選人姚正玉，由中華日報前社長莊松旺（左二）、台南市新聞記者公會理事長李明威（右二）以及即將接任台南市紅十字會會長的企業家黃榮俊等人陪同登記參選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊松旺說，民進黨執政以來，台灣媒體生態大變，報導內容和事實每每令人驚詫，坊間竟有「以前不看新聞會和社會脫節，現在看新聞會和事實脫節」來譏諷，這對正派報導的姚正玉是多麼難以接受的煎熬，如今她決定轉換跑道到議會行監督之責，這個決定師出有名，他完全支持贊同，他也敬請台南鄉親支持姚正玉、支持正義的姚正玉，相信以她在媒體練就的好筆，一定能為台南市議會帶來振聾發瞶的暮鼓晨鐘。

姚正玉表示，第一選區有一席婦女保障名額，國民黨如果缺席，等於將一席拱手讓人，國民黨必須有人應戰，民進黨也該受到更嚴厲的監督，「國民黨既看重我的能力和經歷，她也願意全力以赴接受挑戰。

姚正玉說，母親是白河檨仔林人，她的參選是「回鄉」服務，絕非「空降」；對大新營地區而言，女性新人從政，也可為地方帶來清新活力，對弱勢族群投入更多的愛與關懷。姚正玉強調，台南縣市合併後，溪南、溪北的隔閡應該被打破。她了解一水之隔的城鄉落差、產業發展失衡、教育文化資源分配不均；她已有具體的問政方案，會傾全力督促政府，加速進行溪南、溪北的融合工程。

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