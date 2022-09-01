蔡適應遭爆抄襲！對手謝國樑回應　考慮公開自己論文：請大家給意見

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

民進黨基隆市長參選人蔡適應，1日遭踢爆台北大學都市計畫研究所的博士論文涉嫌抄襲，論文結論抄襲比例更達33%。對此，國民黨參選人謝國樑回應，表示「論文不是我所關心的」，無法給予任何評論。

▲對手蔡適應遭爆論文抄襲，國民黨基隆市長參選人謝國樑回應了。（圖／記者郭世賢翻攝）

時代力量1日揭露，蔡適應的台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲，論文中不僅馬賽克式抄襲30份文獻，其中25份未列入參考文獻，還抄襲中國大陸百度百科，且結論抄襲比例達33％。時代力量表示，將具名向台北大學檢舉。

針對對手遭踢爆抄襲，謝國樑回應，「我從來沒有看過蔡適應委員的碩士或博士論文，在這次選舉當中，論文也不是我所關心的，我只針對基隆的政策、政見、如何關懷弱勢提出我的看法。」但考量蔡適應是他重要的對手，將會在登記參選過後，詳細、仔細看清楚，時代力量舉行記者會的內容。

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應論文遭爆抄襲。（資料圖／記者徐文彬攝）

面對媒體詢問，是否會擔心自己的論文也被翻找出來查看。謝國樑則表示，「我自己的論文有上傳到國家碩博士論文圖書館，有大量被查詢的記錄，我相信我的論文已經被翻過很多次。」

對於近來的論文風波，謝國樑正考慮乾脆透過個人臉書公開自己的論文，「請大家給些意見，一起討論」，他也無奈表示，在選舉期間「（論文）是不是假的，對手都會說你是假的」，並強調，「我沒看過蔡委員的論文，據我了解查詢不到 （蔡的論文），對於這件事情無法給予任何評論。」