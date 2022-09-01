怒嗆「公然造謠」！　侯友宜競辦搬4年前辯論照：要林佳龍道歉

▲侯友宜競選團隊公布4年前辯論照 。（圖／侯友宜競選團隊提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜日前指出，2018年參選市長時有辯論，卻遭民進黨新北市長參選人林佳龍表示「是騙人的」。侯友宜選舉辦公室今（1）日公布當時辯論式電視政見發表會現場照片，並指出，希望能喚起林佳龍刻意忽略的記憶，為自己公開造謠、說謊而認錯道歉。

侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢指出，侯友宜與當時的民進黨新北市長參選人蘇貞昌院長參與辯論式電視政見發表會，一切依新北市選委會規定辦理，並全程公開，眾多新聞媒體皆清楚報導，全國人民都看在眼裡，林佳龍卻公然謊稱沒有這件事，難不成全國人民當時看到的是幻覺？

吳亮賢提醒林佳龍，4年前侯友宜參與的辯論式電視政見發表會，正與林佳龍4年前與盧秀燕市長參與的辯論式電視政見發表會「一模一樣」，最大的差別，就是林佳龍在辯論後，被選民看破手腳，「林佳龍執政台中四年結果，就是被選民以二十萬差距的選票給他深刻教訓」。

吳亮賢呼籲，林佳龍請先好好了解新北市，才有最基本的參選資格，不要只顧噴政治口水，甚至為了選舉公然說謊，請林佳龍負起身為政治人物的基本政治責任，為自己公然造謠、扯謊，向全民道歉。



