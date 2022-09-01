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軒嵐諾強風橫掃！沖繩300戶慘停電　日氣象廳曝「超重疊」停滯路徑

▲▼日本氣象廳1日中午12時40分公布今年第11號颱風「軒嵐諾」預估路徑。（圖／取自日本氣象廳）

▲日本氣象廳1日中午12時40分公布今年第11號颱風「軒嵐諾」預估路徑。（圖／取自日本氣象廳）

記者張寧倢／編譯

今年第11號颱風軒嵐諾（Hinnamnor）被日本氣象廳列為「非常強颱」，8月31日最接近沖繩本島，造成沖繩縣多達300戶停電，預計今（1日）起將在石垣島、宮古島等先島群島區域刮起暴風，並在其南部海域也就是台灣東南部海域停滯，直到4日左右才會轉而北上。

《琉球新報》引述日本氣象廳資訊報導，「非常強颱」軒嵐諾31日通過沖繩縣東部的大東島地區，北大東島觀測到每秒48.4公尺的最大瞬間風速，創下歷年來8月紀錄。當地木造的住宅、商家建築完全損毀，南、北大東村有多達300戶停電，通信系統故障，診所全數停診。當天也是軒嵐諾最接近沖繩本島之際，本島中南部與北部一度發布暴風、強浪警報。

報導指出，軒嵐諾繼續增強，並往西南方向移動，1日將接近先島諸島（包含宮古群島、八重山群島等），預計在其南部海面也就是台灣東南部海域稍作停滯，先島群島1日後可能刮起暴風。

然而，由於不確定性較大，日本氣象廳暫估軒嵐諾將在4日轉北前進，再度接近並可能穿越先島諸島，從台灣東部掠過後，5日左右從東海北上。

根據日本氣象廳1日中午12時40分更新資訊，軒嵐諾預計到2日0時為止中心氣壓為915百帕（hPa），中心附近最大風速將為每秒55公尺，最大瞬間風速可來到每秒80公尺。

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