軒嵐諾海警估明早發布！更往西「暴風圈將掃台」可能發陸警

▲強颱軒嵐諾明後天離台灣最近，明天上午氣象局將發布海警。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」將為北台灣帶來明顯降雨，今天越晚雨勢越為明顯。中央氣象局預估，將於明日上半天發布海上颱風警報，若颱風路徑再往西移，也不排除會在明、後天發布陸上颱風警報。

氣象局預報員黃恩鴻表示，軒嵐諾明後兩天離台灣最近，距離花蓮約500公里左右，預計明天上午發布海上警報，若軒嵐諾往北轉時偏西較多，暴風圈就可能掃到東北角陸地，屆時也會發布陸上警報，可能時間點也落在明後兩天。

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▲▼軒嵐諾北轉時若更往西移，暴風圈就會掃到陸地，屆時將發布陸警。（圖／氣象局）

氣象局已發布陸上強風警報，受颱風外圍環流影響，臺南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風；高雄沿海空曠地區及金門、西半部平地亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，需特別注意。

今晚開始雨勢會越來越明顯，尤其北台灣降雨最顯著，其中北部山區有局部豪雨，今日中南部、花東仍是多雲到晴，高溫34到36度，午後高屏、台東一帶有午後雷雨。

明後天軒嵐諾影響擴大，環流繞進台灣，中南部也會有短暫陣雨，北台灣降雨持續，整天有雨，偶爾會有小空檔，花東還是沒什麼降雨，仍要防範高溫，週日以後颱風遠離，雨勢將會逐漸趨緩。

▲強颱軒嵐諾影響下，今晚北台灣有雨。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）