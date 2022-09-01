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大陸 大陸焦點 特派現場

台否認無人機反攻「東南第一哨」！央視PO高清片：島上佈滿監視器

記者鄭思楠／綜合報導

各大社群網站31日傳出有疑似台灣無人機飛至大陸角嶼上空，之後被發現影片應該是拿舊影片改的，國防部31日晚間也否認是國軍所為。大陸官媒《央視軍事》22日曾發佈的角嶼影片顯示，角嶼島被大陸稱為「東南第一哨」，面積只有0.19平方公里，退潮時距金門僅1750公尺，如今角嶼島上，遍佈島嶼的數個感知前端，構成一體聯動的管控矩陣。

《央視軍事》22日發佈一則角嶼影片，寫道「利器上新！東南第一哨有了邊海防監控新設備」。

▲▼東南第一哨,角嶼。（圖／翻攝自央視軍事）

▲大陸官媒《央視軍事》22日曾發佈的角嶼影片顯示，建築物已經被漆成迷彩色。（圖／翻攝自央視軍事）

報導稱，角嶼島面積只有0.19平方公里，因形狀酷似牛角而得，1958年8月23日，角嶼島成為當時炮戰（金門炮戰）的主戰場之一，數万發炮彈落在這個小島上。自上世紀80年代開始，東部戰區陸軍某海防旅角嶼十連駐防該島。

報導指出，從曾經的荒涼一片，到現在的綠樹成蔭、鳥語花香。如今，守島官兵也步入了信息時代，加入了邊海防的「數位長城」，遍布在海島上的數個感知前端，構成了一體聯動的管控矩陣，讓海防官兵多了一雙智慧「眼睛」，可以看得更清、更遠。

▲▼東南第一哨,角嶼。（圖／翻攝自央視軍事）

▲數個高清攝像頭遍佈角嶼。（圖／翻攝自央視軍事）

報導還表示，在角嶼守了11年的東部戰區陸軍某海防連戰士房紹行說，「如今的邊海防監控站設備，包含數個高清攝像頭和多套雷達，可以實時傳輸影片、語音及相關資料，它們就像無言的哨兵，讓我們能夠全時段、全天候，監控到海防一線的角角落落，提高了快速反應，和處置突發事件的能力。」

▼自上世紀80年代開始，東部戰區陸軍某海防旅角嶼十連駐防該島。（圖／翻攝自央視軍事）

▲▼東南第一哨,角嶼。（圖／翻攝自央視軍事）

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關鍵字：

東南第一哨角嶼

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