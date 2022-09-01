我家陽台可以種什麼？手機上網檢索輕鬆當「都市綠手指」





▲農委會桃園區農改場製作「都會農耕適栽作物檢索表」幫助民眾成為綠手指。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

為讓都會區民眾也能樂當都市農夫，農委會桃園區農業改良場整理歸納「都會農耕適栽作物檢索表」，利用不同光照強度觀測作物生長量，並依作物生長期及採收形態，陸續建置了70種蔬果及香藥草作物在都市環境的適栽條件資訊，只要透過檢索表，就可以成為自家陽台的綠手指。

農委會桃園區改良場指出，台灣約有近七成的人口集中六都，住在水泥高牆建築裡，有些民眾想在自家陽台、屋頂或窗台拈花惹草，卻往往因難以掌控日照、種植環境與植物特性等，苦惱不知如何選擇種植作物。

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桃園區農改場從107至110年連續監測都市建築物栽種盆栽植物環境日照週期變化，利用不同光照強度觀測作物生長量，並評估其耐陰性，建立70種適合在都市環境栽種的蔬果及香藥草作物，還提供適合栽種的建築物型態、場域類型及方位。

桃園區農改場說，民眾可以免費下載「都會農耕適栽作物檢索表」，按欄位順序，點選建築物類型（如兩層樓建物、高樓層或是頂樓)，場域類型（中庭、陽台、露臺等）及方位，篩選器便可篩選出適合作物的種類，並顯示該環境與自然露天環境下相對日照量，並提供簡易入手的栽培方法，幫助民眾減少誤選不易存活的作物種。