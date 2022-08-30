張善政爆抄襲　農委會退休官員澄清「不是抄襲」

▲農委會退休官員林貞在臉書發文，澄清張善政的研究報告「不是抄襲」。（圖／翻攝自Facebook／Jane Lin）

記者楊惠琪／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政今遭週刊踢爆，在擔任宏碁副總期間，向農委會申請3年研究計畫涉嫌抄襲。已經退休的農委會資訊中心主任林貞在臉書發文指出，該研究報告是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，翻譯、摘取國外文獻精華實屬必要，也有提供出處，不是抄襲，她並強調自己「不想介入選舉」。

林貞發文表示，當年她擔任農委會資訊中心主任，是該計畫的主辦單位，張善政接受農委會資訊中心的委託，進行3年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用，強調「對於委託計畫品質非常注意，不會虛擲國家任何一分寶貴資源」。

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▲國民黨桃園市長參選人張善政遭踢爆，申請農委會計畫涉嫌抄襲。（圖／記者沈繼昌攝）

林貞指出，該計畫除了文獻篩選整理外，也在全台各農業研究單位巡迴辦理許多研討會，對各單位說明國外農業電子化的現況，協助各單位規劃本土化的研究方向，向行政院科發基金申請經費；透過張善政所帶領研究團隊，讓農委會所屬單位成功獲得行政院科發基金的科技預算，遠超過資訊中心委託宏碁的計畫經費，對於農委會推動農業電子化工作，有非常顯著的助益。

林貞還說，該計畫結案都經過評審委員們嚴格的把關，「本人與委員們對計畫品質均相當滿意」，她雖然已從農委會退休多年，但對國家發展仍相當關注，正值選舉期間，「盼各方能摒棄抹黑造謠惡風，讓選舉回歸正向本質」。

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