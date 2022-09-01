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航迷注意！「飛航解密」9／1報名　A320模擬駕駛機艙開放圓飛行夢

▲▼「飛航解密」講座9/1起開放報名，現場有A320模擬駕駛機艙體驗。（圖／航發會提供）

▲「飛航解密」講座9/1起開放報名，現場有A320模擬駕駛機艙體驗。（圖／航發會提供）

記者李姿慧／台北報導

航迷最期待的「飛航解密暢遊天際-系列講座」來了，9月1日起開放報名，10月起北中南登場，A320模擬駕駛機艙將搬進會場，飛航迷將可體驗圓飛行夢。

由財團法人中華航空事業發展基金會辦理的「2022飛航解密 暢遊天際-系列講座」，即將於10月開始從台北、台中、台南三地陸續登場。

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今年飛航講座邁入第6年，今年台北場延續去年大受歡迎的模擬機艙體驗，將A320模擬駕駛機艙搬進會場，開放民眾體驗，台中和台南場也將舉辦飛航主題闖關和抽獎活動，今年的三場講座將於9月1日起開放報名。

航發會表示，航空產業受到新冠肺炎疫情衝擊已有2年，經營環境受到嚴峻挑戰，不過從今年開始隨著疫苗普及各國防疫有成，逐漸開放國門，航空恢復過去的榮景指日可待，航發會期待透過飛航講座能夠讓更多人認識各種航空職務內容，凝聚國人對於我國航空業支持，讓這群被疫情埋沒卻仍堅守崗位的英雄們，獲得最熱烈的掌聲，希望更多人在未來付諸實質行動，一起加入航空產業共同奮鬥。

今年飛航講座以「航空業的工作秘辛和生涯發展」為主軸，規劃飛機駕駛員、空服事務長、飛航管制員、航務員等四個民眾最嚮往的航空職務為講題，邀請各職務達人分享工作經驗。講座首先由中華航空的陸世諺助理總機師、陳平永助理總機師、盧希文總機師，分享專業飛行員培訓過程及面臨挑戰所需具備能力，飛機駕駛員形象光鮮亮麗，但是俐落挺拔制服背後，每趟飛行都是一項偉大的任務，如何因應不同挑戰，是成為一位專業飛機駕駛員關鍵。

▲▼「飛航解密」講座9/1起開放報名，現場有A320模擬駕駛機艙體驗。（圖／航發會提供）

▲「飛航解密」講座9/1起開放報名。（圖／航發會提供）

亮麗專業的空服員是許多人的夢幻工作，講座也邀請長榮航空空服本部副執行總事務長侯淑滿，藉由自己在職涯中的經歷，分享空服員的職涯發展以及飛行生活的喜樂與酸甜，以及近代改變航空業的重大事件。

航道就是在天空的高速公路，為維護空中運輸安全，飛航管制員就像是空中的交通警察，從起飛到降落，確保每一架在飛機都能安全抵達目的地，維護台灣天空的交通安全，飛航管制員係屬於公務員，經過民航考試進用，演講也邀請現任交通部民用航空局飛航服務總台主任管制員張子修、督導么煥昇、管制員邱浩偉解密和分享經驗。另壓軸講師將邀請台北國際航空站航務組長梁仲平，解說什麼是航務員，分享他自身從一位航空迷變成航務員心路歷程。

今年3個場次分別是10月1日在台北集思北科大會議中心2F感恩廳、11月12日在台中裕元花園酒店B1國際演講廳及11月19日在台南香格里拉遠東國際大飯店9F國際會議廳，活動採免費報名，額滿為止。

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