「找出焦慮並解決它！」台大男花2週做1件事　狂吸3千高中生報名

▲台大政治系三年級的鍾皓恩。（圖／鍾皓恩提供）



實習記者楊欣倫／採訪報導

「暑假沒做一件大事好像很可惜！」有很多高三生一直到填寫志願的當下，都還不太清楚自己到底想選擇什麼樣的大學科系，因此本身就對教育議題有興趣的台大鍾皓恩同學決定辦一場科系分享講座，幫助還在尋找自己興趣科系的考生。鍾皓恩也接受《ETtoday新聞雲》採訪，分享籌備過程。

就讀於台灣大學政治系大三的鍾皓恩，平時有在經營YouTube頻道和Podcast（播客），他透露自己畢業於松山高中，那三年除了讀書之外，也曾參與教育部赴韓的參訪行程，以及參加許多志工活動，同時也是英語會話社社長。鍾皓恩笑說，「如果這些算是別人口中的『玩』，那我高中其實還玩得滿兇的。」

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▲鍾皓恩有經營YouTube頻道和Podcast（播客）。（圖／鍾皓恩提供）



鍾皓恩高一時曾想過大學要去港科大讀財務企管相關科系，但因為2019年香港的《反修例運動》，家人擔心他的安全，所以最後還是決定留在台灣。原本想讀財經相關的科系的他，發現自己對政治、外交也滿感興趣，最終選擇就讀台大政治系。

►「與想像中不同的大學生活」探索自己的興趣

「踏進台大校園後，發現社科院圖書館裡有許多書籍，就覺得這裡給我這麼多的資源，那必須善加利用。」剛進入校園的鍾皓恩想，以前本就是預想自己的大學生活是要讀更多的書、寫成堆的報告，在看到圖書館的典藏後更加深了這個想法，然而後來他發現大學其實是可以探索自己興趣的一個階段。

上了大學後，鍾皓恩除了讀書之外，也會分配時間參加活動，例如台大的英語配音比賽、畢聯會的活動總召、加入設計思考社，以及代表台灣參加2021年亞太經濟合作（APEC）的青年會議等。鍾皓恩說，「從這些活動的過程中能與不同的人學習和相處，還有慢慢知道自己到底喜歡或擅長做什麼，覺得收穫不少。」

▲鍾皓恩代表台灣參加2021年亞太經濟合作（APEC）青年會議。（圖／鍾皓恩提供）



►「對於未來的未知感到害怕」尋找前進的動力

「我會焦慮啊，不知道跟別人比自己的優點在哪。」對於身邊一樣都是成績優秀的同學們，鍾皓恩感到壓力。剛上大一時，「未知」這兩個字充斥在他的腦海裡，對於未來感到陌生與害怕，可以走的路太多了，不知如何選擇。

鍾皓恩說，「找出自己焦慮的點」是很重要的一件事，找出讓自己焦慮的主因並思考如何解決很重要，如果遇到問題也能問學長姐，不用害羞，只要敢問就一定會有人回答。

「大學期間可以嘗試開創屬於自己的小生意或專案，做一件沒有人做過的事。」擁有一個讓自己努力的明確目標，會更有動力，生活更加充實。鍾皓恩鼓勵大學新生能多多參與系上或學校的活動，選擇對個人目標有幫助的，可以從中摸索出自己的興趣。

►「做一件跟教育相關的事」利用暑假實現小目標

鍾皓恩一直對教育議題相當關注，今年5月時，他跟朋友聊到感覺很多學測生都不知道大學志願該怎麼填，不是很確定自己到底想讀什麼科系。直到7月8日跟朋友聊天時再次提到，腦中就閃過「我要幫助他們」的想法，於是馬上聯絡另外兩位台大的同學，當天下定決心舉辦科系分享的活動。

「我想利用暑假做一件有意義的事，要不然這個假期什麼事都沒做感覺會很可惜。」雖然學測生志願都填寫完畢，但還有指考生，鍾皓恩從下定決心到活動正式開始只有短短兩週籌備的時間。這兩週內他要邀請講者，確認設備有無問題等，和兩位一起合辦的同學花了很大的心力，整個活動的經費也都是三人自費的，只希望能夠順利幫助到即將填志願的指考生。

▲《學長姐科系分享》活動為期5天。（圖／鍾皓恩提供）



《學長姐科系分享》活動從7月25日至7月29日為期5天，鍾皓恩邀請24位台大和政大各個科系的學生當講者，透過他們的經驗分享讓高中生更了解該怎麼選擇適合自己的科系，學生們也能自由選擇自己有興趣的科系場次，其中比較多人報名的是管理學院、醫學院及法學院。

鍾皓恩表示參加人數超過自己的預期，原本設定目標人數約1600人，最後報名人數約3200人，比理想人數高出一倍，覺得自己和夥伴的努力沒有白費，「感謝講者們願意無償分享自己的科系與經驗，以及Instagram上的一些讀書帳號及網紅的分享，讓這個活動被更多人看到。」

活動結束後，鍾皓恩也表示有遺憾的地方，因為參加的人數多，所以使用機器人發送郵件，系統可能有些問題使傳送會議連結和讀書資料到報名者的信箱時變成垃圾郵件，導致有些人沒辦法參與到這次活動，感到很抱歉，下次有機會再舉辦類似活動的話一定會想辦法改進。

►「每個角色各司其職」找到適合自己的位子

▲鍾皓恩是此次活動的召集與主持人。（圖／鍾皓恩提供）



群體中總會有一個帶領者和其他負責各項事務的人，正確的分工才能有效達成目的，有些人不清楚自己到底擅長什麼，造成有很好的想法卻不敢踏出第一步的情況。鍾皓恩表示自己個性比較外向，所以通常有活動的話都是擔任召集人，比較容易能夠聚集大家，「我覺得只要不是犯法的事，想做的都可以試試看，累積經驗以及在過程中尋找自己的優勢。」他也鼓勵大學新鮮人，前兩年迷惘是正常的，多嘗試各種活動與計畫，一定能從中更清楚自己的熱情何在。