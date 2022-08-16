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大型重機9／1起通行蘇花改　禁超車併駛！「警方佈下偵測系統」

▲▼國慶連假是大重機上蘇花改首次連假，單日重機將達1.5千輛。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲蘇花改開放大型重型機車行駛。（圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

歷經11個月試辦通行，蘇花改將於9月1日凌晨起正式全線開放大型重型機車行駛蘇花改路段，公路總局第四區養護工程處提醒，蘇花改多數路段最高速限70公里，進入隧道需開頭燈，且禁止超車和同車道併駛。

蘇花改自2021年9月30日起試辦250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦檢核期半年於3月31日結束，結果顯示大型重機行駛蘇花改安全無虞，檢核結束仍持續開放試行，迄今約11個月。

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公路總局第四區養護工程處表示，試辦成果報告指出，針對行車秩序指標、行為指標、環境指標及安全指標之檢核，蘇花改通行大型重型機車無明顯通行疑慮，試辦成果已奉交通部核定，並訂於2022年9月1日0時起正式開放大型重型機車通行蘇花改路段，並已將大型重型機車納入例行性之防災應變演練情境。

▲▼蘇花改9/1起全線開放大型重型機車行駛。（圖／公路總局）

▲蘇花改9/1起全線開放大型重型機車行駛。（圖／公路總局）

根據規定，大型重型機車行駛蘇花改隧道，須與前車保持行車安全距離50公尺，如果遇到塞車或事故，則須保持20公尺車距，行車禁止超車和同車道併駛，此外蘇花改大多數路段速限最高70公里，最低速限50公里，行駛隧道需開啟大燈，並禁止行駛路肩。

公路總局第四區養護工程處提醒，駕駛人應依速限標誌行車，並保持行車安全距離，宜蘭縣與花蓮縣警察局已於蘇花路廊全線設置多處自動偵測設備，全面掌握隧道內行車秩序。

▲▼蘇花改9/1起全線開放大型重型機車行駛。（圖／公路總局）

▲蘇花改9/1起全線開放大型重型機車行駛。（圖／公路總局）

至於蘇花改何時試辦白牌普通重型機車行駛蘇花改，日前交通部曾說最快9月有機會，不過迄今在評估階段，尚未定案。

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