中共黨刊出版習近平舊談話　釋出訊號「危中有機、危可轉機」

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸嚴格的防疫管控令民生和經濟均受影響，近期一篇將「閉關鎖國」指為「自主限關」的論文更是引發軒然大波。中共黨刊《求是》雜誌今（1）日出版大陸國家主席習近平一篇舊談話，當中提到「我們的判斷是危和機並存、危中有機、危可轉機」。

▲在防疫等因素下，大陸今年第2季經濟成長率僅為0.4%，遠低於預期。（圖／視覺中國）

據《新華社》報導，《求是》雜志1日將發表習近平在黨的十九屆五中全會第二次全體會議上的重要講話《新發展階段貫徹新發展理念必然要求構建新發展格局》。

習近平指出，要正確認識國際國內形勢，「我們的判斷是危和機並存、危中有機、危可轉機，機遇更具有戰略性、可塑性，挑戰更具有復雜性、全局性，挑戰前所未有，應對好了，機遇也就前所未有」；要增強機遇意識、風險意識，準確識變、科學應變、主動求變，勇於開頂風船，善於化危為機，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。

習近平表示，要從全局和戰略的高度準確把握加快構建新發展格局的戰略構想；構建新發展格局是把握發展主動權的先手棋，不是被迫之舉和權宜之計；是開放的國內國際雙迴圈，不是封閉的國內單迴圈；是以全國統一大市場基礎上的國內大迴圈為主體，不是各地都搞自我小迴圈。構建新發展格局必須堅定不移貫徹新發展理念。

由於中國歷史研究院日前發表一篇長達1.5萬字的文章，題目為《明清時期閉關鎖國問題新探》，認為明清採取的是合理的「自主限關」，被質疑是釋放了中國可能「脫鉤」的訊號。在眾說紛紜之際，外界猜測今日出版的習近平舊談是否為此做出澄清。

另外，習近平在談話中還指出，新發展階段就是全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的階段；從第一個五年計劃到第十四個五年規劃，一以貫之的主題是把我國建設成為社會主義現代化國家；如期全面建成小康社會、打贏脫貧攻堅戰，使中華民族偉大復興向前邁出新的一大步，實現了從大幅落後於時代到大踏步趕上時代的新跨越。