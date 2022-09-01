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美核准次世代莫德納「可抗BA.5」　台灣跟進？莊人祥曝規劃

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

次世代疫苗新進展！美國FDA於8/31宣布核准「輝瑞BNT」與「莫德納」針對BA.5的雙價疫苗緊急使用授權（EUA），至於台灣準備審查的莫德納次世代疫苗則是針對BA.1，是否會跟進美國改選BA.5？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（1）日回應，這次美國審查作法較為特殊，還要進一步觀察瞭解，台灣次世代疫苗審查、進貨會依照原規劃進行。

莊人祥說明，美國這次審查方式和其他國家比較不一樣，採取BA.5和原始疫苗株雙價疫苗動物實驗資料，加上含BA.1雙價疫苗臨床試驗資料去進行審查，最後給予核准的是針對BA.5的雙價疫苗。而這和目前英國、澳洲等通過針對原始病毒株與BA.1雙價疫苗情況不同。

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莊人祥表示，因為美國這次作法較為特殊，還要進一步觀察瞭解，至於台灣目前規劃準備審查莫德納次世代疫苗，和英國核准的相同，是包含原始武漢病毒株與BA.1的雙價疫苗，都會依照原來規劃進行。至於輝瑞BNT次世代疫苗，仍然僅有收到部分資料。

指揮官王必勝昨表示，莫德納次世代疫苗文件已經補齊，預計明（9/2）日召開EUA審查會議，若審查通過，指揮中心將於下週一（9/5）召開ACIP會議研議施打規劃。至於到貨時間，王必勝表示，估計最快9月底前能收到第一批進貨，因為還有封緘檢驗問題，希望讓國人儘早打到。

據指揮中心資料，我方與莫德納今年預定供應2千萬劑疫苗，目前共有9百多萬劑到貨，約還有1千多萬的數量可以進貨，提供的也包含次世代疫苗。

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