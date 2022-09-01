染BA.5會「夜間盜汗」？羅一鈞打臉：非正式研究「發燒退燒常見」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

有科學家提出遭到BA.5感染會出現夜間盜汗的現象。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（1）日說明，這並非國際正式研究成果，夜間盜汗在感染症常見，可能是與發燒退燒後有關的免疫系統症狀，並非新冠主要症狀表現，請大家不用對夜間盜汗太過擔心。

根據《每日星報》報導，愛爾蘭都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin）歐尼爾（Luke O'Neil）教授指出，夜間盜汗症狀是由新的病毒株所引起的，免疫系統和病毒輕微變種可能會導致不一樣的症狀，盜汗就是其中一種。

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羅一鈞首先澄清，這項消息不是一個研究，是愛爾蘭免疫學家接受當地廣播電台採訪時所提及觀察到症狀為夜間盜汗，並非真正進行一個研究，去分析一定數量病患出現多少比例或人數出現夜間盜汗症狀，也沒有足夠研究證據支持。

羅一鈞分析，夜間盜汗在感染症常見的情況，可能和發燒退燒後免疫系統症狀有關，但是在新冠的這段過程中，並沒有發現以夜間盜汗為主要症狀表現。

羅一鈞強調，目前並沒有看到其他學者、團體針對夜間盜汗症狀提出如先前嗅味決異常等明顯症狀成為新的特徵，請大家不用太過擔心，這並非新冠流行期需要關注的症狀；此外，夜間盜汗可能是其他病症表現，出現相關症狀還是請諮詢醫師。

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