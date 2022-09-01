一週確診爆增25%　羅一鈞曝BA.5四大症狀「未改善隔半天再快篩」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增33875例本土病例，與上週四相比增加6908人，增幅達25.6%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5相較於BA.1、BA.2無明顯變化，常見4大症狀分別為咳嗽、發燒、流鼻水、鼻塞等，但症狀剛出現時快篩可能篩不出來，建議隔半天或一天再確認是否有陰轉陽情形。

羅一鈞表示，BA.5症狀與感冒類似，小朋友有時發燒症狀會較成人明顯，而有且人可能會以喉嚨、鼻子不適為主。胸腔重症科醫師黃軒在臉書舉美國研究指出，大量使用快篩或每周使用2次快篩可降低R0值。指揮中心發言人莊人祥表示，若及早篩檢出陽性，可以提早隔離與藥物領用，同時降低重症跟死亡率。

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莊人祥表示，近期疫情再起，指揮中心已鼓勵民眾儲備快篩用量。第五輪快篩實名制將於9/1上路，65歲以上長者免費領取5劑家用快篩措施，也於同日實施；另外，0-6歲免費5劑快篩也可持續領用。指揮中心呼籲，近日疫情多變，65歲以上長者應儘速完成第四劑疫苗接種，提高自身免疫力。

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