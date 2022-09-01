婚宴隔天…新郎和賓客5人「口吐白沫」離奇死亡　新娘住院中

▲西非一對新人辦完婚禮後，在家中設宴款待，沒想到，留下來「續攤」的賓客隔天竟有多人死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

奈及利亞33歲男子迪克（Obinna Dieke）與妻子奈貝琪（Nebechi）上月底舉行婚禮，還廣邀親朋好友到家中「續攤」。不料，隔天一早，竟有14人昏迷不醒、口吐白沫，新郎迪克和5名賓客送醫後仍不治身亡，新娘奈貝琪和另外7人則住院治療，當地民眾對事發原因眾說紛紜，警方表示將解剖驗屍釐清死因。

根據BBC、《每日郵報》報導，貝努埃州一名食品商人迪克和妻子奈貝琪8月26日在南部城市埃努古（Enugu）附近舉辦一場傳統式婚禮，雙方家人和朋友都到場見證，婚禮結束後他們還在家中擺宴來款待賓客，繼續慶祝這個大好日子。

警方發言人向奈及利亞媒體「Premium Times」表示，隔天上午，所有婚禮上的人都沒有走出房子，附近鄰居便砸開大門，發現賓客們早已不省人事，嘴裡還吐出泡沫。

▲新郎迪克與妻子生前合影。（圖／翻攝自推特）

報導稱，包含這對新婚夫妻在內，共有14人被送醫。令人遺憾的是，有6人已不治身亡，其中一人就是新郎迪克。新娘奈貝琪和迪克的母親等共8人仍在住院治療中。案發社區的一名居民表示，食物中毒被列為可能原因，但尚未得到證實。

另一名社區領袖則認為，因為前一晚下雨，這家人把一台可攜式發電機收進屋內，然而，發電機會產生致命的一氧化碳，加上所有人都喝了酒，可能因此沒有發現異狀，「早上去那裡找他們的人破門而入，看到他們全都失去知覺。」

警方表示，目前6具遺體已被保存於太平間，將進行解剖與全面性的調查。消息人士稱，在對遺體進行屍檢之前，真正的死亡原因仍是一個謎。

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