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台南1至6月交通事故死亡減少16人　黃偉哲全力守護市民道路安全

▲台南1至6月交通事故死亡人數比2021年同期減少16人，台南市長黃偉哲要求全力守護市民道路安全。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南1至6月交通事故死亡人數比2021年同期減少16人，台南市長黃偉哲要求全力守護市民道路安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府於新營民治市政中心召開台南市道安會報，市長黃偉哲表示，交通部全國道安說明會，台南市今年1-6月30日交通事故死亡人數155人，相較去年同期減少16人，而且台南市今年1-6月酒駕事故（傷亡人數），亦較去年同期下降20.5％，顯示台南市各項道安工作的努力已收成效。

市長黃偉哲說，市府推動交通建設改善不遺餘力，近年來積極爭取經費投入道路改善，以人本為中心，設計讓用路人更安心、更安全的道路環境，迄今已向內政部與交通部爭取前瞻計畫，已核定補助共177案，總經費約44.9億元。而年關也越來越近，台南市有許多活動和節慶需要交通疏導，因此需要交通、警察、監理等機關持續改善交通設施、號誌和執法，希望各單位持續精進；他也特別指示，改善交通安全工作應從工程、教育宣導、重點執法等多面向持續精進，尤其交通安全教育應該從小加強，讓學童內化到日常生活，建立好的交通安全習慣。

交通局表示，台南自6月起，全市同步執行三大道安重點計畫(易肇事改善、自撞改善、高齡事故防制)，採取事故熱區防制等因地制宜方式，此外，配合9月起全國交通安全月，也積極推動各項事故防制工作，短期加強執法力度與準度、中長期以改善道路與交通設施改善，並搭配多元管道推動交安教育宣導，期能降低交通事故。

台南市道安會報執行秘書王銘德表示，為降低交通事故發生，台南市交通局就南市易肇事路段(口)進行研擬分析改善，在左轉穿越側撞的部分，以評估增左轉車道、調整早開時相，以及機慢車安全左轉等措施檢討；非正交路口交通改善部分，以調整路囗為正交、縮小路範圍等措施檢討；路口右轉側撞部分，將外側車道劃設分流式標線、點虛線等措施改善衝突點；另行人穿越路口安全部份，以退縮路口行穿線、或增設行人庇護島，搭配行人號誌燈號等措施改善，以維用路人安全。

為導正用路人違規行為，進而預防交通事故發生，南市府警察局亦自109年開始，建置科技執法設備，目前建置完成共計10處(路口科技執法9處、區間測速1處)， 未來在路口動態違規的部份，也配合中央推廣科技執法政策，於111年度編列2,380萬元經費預算，輔以中央統籌分配款等補助經費，共可建置達23處路口，期望有效降低交通事故。

另為因應微型電動二輪車(電動自行車)，即將掛牌上路，台南市警察局鎖定「車重」這項重點，特別採購大型電子磅秤，祭出電子「重磅」，專秤違法拼裝電動車的斤兩，重量超標即「沒入」處分。並將比照酒駕肇事溯源機制，溯源販賣違法成品店家，必要時運用第三方警政，從源頭管理做起，遏止拼裝車危害市民行車安全。

全國交通安全月自9月展開，南市府團隊卯足全力進行各項創意交安宣導專案，大台南交通教育主題館，特別結合人氣卡通「救援小英雄波力」起開辦兒童交通安全營，以幼稚園小朋友為教育宣導族群，成功吸引孩童目光。此外，以人本交通教育宣導為主軸，結合元宇宙VR/AR科技辦理30場次巡迴南市各級學校，要讓正確道安觀念持續向下扎根。

「111年全國交通安全月」的主題是「路口安全」，不論是駕駛人、或行人，都要謹守「車輛慢看停 行人停看聽」的原則，黃偉哲也呼籲市民朋友，路口交通事故多，汽機車駕駛通過路口務必減速慢行，並禮讓穿越行穿線行人先行；行人通過路口，亦應遵守號誌規定並走行人穿越道等，共同維護路口交通安全與秩序。

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