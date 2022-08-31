男友跟閨蜜「每晚約健身房」　她堅信：不會亂搞！一翻訊息慌了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前應閨蜜邀約上健身房，於是找來愛運動的男友陪練，但她體驗一周後嚇得打退堂鼓，而男友和閨蜜則繼續約健身，起初她百分之百信任，直到最近兩人舉止越來越可疑，讓她忍不住慌了，「我會不會真的被戴綠帽？」

女網友在論壇「zuvio」提到，「我男友是個運動健將，身材超壯的，體力自然也非常棒。最近我閨蜜找我一起上健身房，想說剛好可以請男友一起帶我們練，但體驗一個禮拜後，就決定不要辦會員了，因為我真的無法忍受全身痠痛啊！」

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原po表示，自己身材不差，畢竟本身有在跳舞，不過男友曾說過，希望她能把屁股再練翹一點，「反正後來我就沒有辦會員了，但我閨蜜有，不過我想說沒差，很信任她不會跟我男友亂搞。」

直到這兩天，女網友赫然發現，兩人頻繁聊天，就連吃飯男友都在回對方訊息，「他都說是在聊訓練的內容，我也相信他說的，但最近他越來越神秘。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

開始猜疑的她，只好趁男生睡覺時偷看訊息，結果對話紀錄全消失，「這樣反而讓我覺得更有鬼，現在有時候假日，他還會一天去兩次健身房，我會不會真的被戴綠帽？」

對此，網友們紛紛回應，「看來是兇多吉少了」、「會刪紀錄是有鬼吧」、「有可能會產生愛情，妳也去練不就好了」、「那妳就繼續去練，看男友有沒有趁妳不注意對歸me上下其手，畢竟男友喜歡屁股翹，妳閨蜜很努力為了他在練屁股」、「訓練內容是要刪個毛線，肯定有鬼啊」、「閨蜜閨蜜...都歸Me」。

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