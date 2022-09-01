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社會 社會焦點 保障人權

勇警傷勢曝！護送「雙連滋事女」遭揮刀攻擊　左胸穿刺傷留院觀察

記者游宗樺、陳韻如／台北報導

台北市大同區一名25歲女子1日凌晨大鬧雙連捷運站，工作人員見狀報警。警方到場後護送女子返家，沒想到她竟在家中揮刀刺傷員警，又在員警不備時序速朝胸口自殘後倒下，送醫搶救不治。受傷員警事後也被送醫救治，而其因左胸上緣受有穿刺傷、左肩二頭肌處也有割傷，目前正留院觀察中。

▲▼北市一名女子凌晨徘徊於捷運站被警方護送回家，卻持刀攻擊警員後自殘身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲北市一名女子凌晨徘徊於捷運站被警方護送回家，卻持刀攻擊警員後自殘身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼ 北市員警護送滋事女返家遭攻擊 。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲大同分局員警陳建翰與張女對峙時遭揮刀攻擊，所幸送醫後暫無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，張姓女子深夜在捷運雙連站不斷大吼大叫，而她精神恍惚，還自行打110但卻默不作聲，工作人員見狀後立即報警。警方到場查驗張女身分後，也隨即護送她返家，豈料，張女到家後竟突然拿出水果刀，與護送她的2名員警對峙，還狂吼「離開我家！離我遠一點！」

▲▼北市一名女子凌晨徘徊於捷運站被警方護送回家，卻持刀攻擊警員後自殘身亡。（圖／記者游宗樺攝）

員警陳建翰（32歲，警專25期）見狀立刻拿出辣椒水準備制止，卻遭到張女揮刀攻擊受傷，所幸緊急送醫救治後暫無生命危險，而另名員警見狀立刻呼叫支援，但張女卻趁著員警不備自殘身亡。

陳員此次因公受傷，其光榮事蹟也隨之曝光，今年就屢屢破獲毒品及酒駕案件，更曾成功攔阻詐騙成功，保住民眾的80萬血汗錢。另外，陳員目前因左胸上緣受有深度約2.5公分的穿刺傷、左肩二頭肌也有約2公分割傷，正留院觀察當中，而至於詳細的事發經過也有待調查釐清。

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