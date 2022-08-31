快訊／桃園龜山「宮廟失火」濃煙竄天　烈焰照亮黑夜　

記者趙蔡州、沈繼昌／桃園報導
桃園消防局8月31日晚間8點36分獲報，龜山區大坑路三段一間宮廟發生火警，立刻出動消防車26輛、救護車1輛及69人前往搶救，火勢於晚間10點22分撲滅，所幸無人員傷亡。
▲桃園龜山一間宮廟8月31日晚間發生火警。（圖／翻攝自桃園市議員陳雅倫臉書）
桃園消防局第一大隊副大隊長吳佰餘表示，現場為一棟3層鋼筋混泥土建築，起火層位於建築1、2層且已全面燃燒，詳細財物損失及起火原因待調查釐清。
▼桃園龜山一間宮廟8月31日晚間發生火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者趙蔡州、沈繼昌／桃園報導
桃園消防局8月31日晚間8點36分獲報，龜山區大坑路三段一間宮廟發生火警，立刻出動消防車26輛、救護車1輛及69人前往搶救，火勢於晚間10點22分撲滅，所幸無人員傷亡。
▲桃園龜山一間宮廟8月31日晚間發生火警。（圖／翻攝自桃園市議員陳雅倫臉書）
桃園消防局第一大隊副大隊長吳佰餘表示，現場為一棟3層鋼筋混泥土建築，起火層位於建築1、2層且已全面燃燒，詳細財物損失及起火原因待調查釐清。
▼桃園龜山一間宮廟8月31日晚間發生火警。（圖／記者沈繼昌翻攝）
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