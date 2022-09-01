一圖看強颱「軒嵐諾」4天雨區　2地區紫爆！雨最大時間點曝

記者黃翊婷／綜合報導

今年最強風王、第11號強烈颱風「軒嵐諾」逼近，北台灣昨日（8月31日）晚間已下起一陣又一陣的大雨。天氣風險公司透過臉書發布9月1日至4日的全台雨區預測圖，北部、東北部地區紫爆，且2、3日受到的影響最為劇烈，直到4日下半天整體風雨才可能出現明顯減緩。

▲明後2天北部、東北部降雨情況最為劇烈。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險WeatherRisk）

天氣風險公司在臉書PO文提醒，強颱軒嵐諾的外圍環流已從8月31日晚間開始逐漸影響台灣，因為環境風向是明顯的偏北風，北部、東北部是迎風面地區，雲量逐漸增多轉為陰天，也有出現局部間歇性陣雨。

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但真正的重頭戲是9月2日和3日，天氣風險公司指出，這2天颱風在東部海域活動，是最接近台灣的時候，雖然沒有直接侵襲，但環流在整併以後有擴大趨勢，強勁的偏北風持續為迎風面地區帶來降雨，而且下雨的範圍以及時間都有增多趨勢，基隆北海岸以及北部山區要留意長時間降雨所帶來的影響，等到9月4日下半天颱風逐漸往北遠離，整體風雨影響才會有明顯減緩。

▲台北市昨晚降雨，就是受到軒嵐諾外圍環流所影響。（圖／中央氣象局，下同）

另外，中南部、花東地區雖然位於背風側，不是這波降雨熱區，但天氣狀況同樣不穩定，天氣風險公司表示，這4天除了雲量增多以外，也會出現局部短暫陣雨，預估在下午到傍晚時段的山區降雨機會比較高，還要注意天氣變化的狀況；離島地區則因為距離颱風較遠，天氣相對較好，為多雲或晴天，偶有短暫陣雨。

天氣風險公司分析，除了天氣變化以外，沿海及離島地區風浪都有增強的趨勢，並且在北部、東半部至恆春半島以及馬祖都可能受到長浪影響，今日起到週日（9月1日至4日）是颱風接近的時段，如有規劃前往山區、海濱、溪谷等高風險地區，都建議延期或取消，以免發生意外。

▲中央氣象局預計最快明早發布軒嵐諾的海上颱風警報。

中央氣象局預報員趙竑也表示，目前預計最快明早（2日）發布軒嵐諾的海上颱風警報，明天開始風雨就會明顯增強；氣象局今日已經針對台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖強風特報，提醒容易有9至10級強陣風。

趙竑同時透露，若軒嵐諾整併另一熱低壓後變得太大、北轉的速度又變慢的話，暴風圈不排除會接觸陸地，屆時就會發布陸上颱風警報。趙竑提醒，軒嵐諾將會在北台灣帶來強風大雨，明天開始就會相當有感，而台北市昨晚的降雨其實就是受到外圍環流所影響的。