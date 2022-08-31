軒嵐諾「中心有機率撞進來」！路徑還在飄　3天貼台逼發颱風警報

▲強颱軒嵐諾7級暴風半徑達220公里，進逼台灣北上。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／綜合報導

強颱「軒嵐諾」外圍環流影響，北部、東北部將有明顯降雨。臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，軒蘭諾1日、2日進入停滯期，儘管大方向不變，但颱風中心撞進來的機率依然存在，若無意外，本週五到週日中午是颱風距離最近的時候，民眾出門務必注意。

氣象局預報，今晚起受軒嵐諾颱風外圍環流影響，北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生機率，基隆北海岸及北部山區有局部豪雨機率，今晚到9月3日（週六）是雨勢最明顯的時段，目前路徑預估，軒嵐諾未來一天將「急剎」，並向北大轉彎。

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▲美軍預測，軒嵐諾暴風圈不排除碰觸台灣陸地。（圖／翻攝自JTWC）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，最新的歐洲模式系集圖顯示，軒蘭諾9月1日、9月2日將進入滯留期，之後從東部海面北上，這個大方向仍然不變，差別只在滯留期時會怎麼飄，可能影響颱風中心在北上過程中與台灣的距離，不過，中心撞進來的機率依然存在。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，未來颱風範圍會擴大，風場也變大，週末不僅發布海上警報的機率提升，全台或多或少也會被外圍環流影響，預估北部、東半部、高山地區影響最大，各地沿海有會有強陣風。若無意外，本週五至週日中午，颱風最接近台灣，民眾出門務必注意。

▼軒嵐諾有增強趨勢，範圍擴大、風場也會變大。（圖／翻攝tropicaltidbits）