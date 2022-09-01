強颱「軒嵐諾」恐發陸警！氣象局曝2關鍵　時機就在明天

▲軒嵐諾潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

強颱「軒嵐諾」逼近，中央氣象局預報員趙竑指出，軒嵐諾目前位置在琉球南方海面，北台灣昨（31日）晚已經受到其外圍環流影響，下起了一陣一陣的颱風雨。預報員透露，以目前資料觀測最快明早發佈海警，至於陸警也不排除發佈，但要看明天的2個關鍵點。

軒嵐諾颱風未來預計會在宮古島南方，跟另一熱帶低壓整併，兩者將會成為一個大型颱風，並且在附近海域滯留打轉。原橫亙在颱風北方「副熱帶高壓」，因北方槽線接近及大型颱風的「貝他效應」(βeffect)而減弱，「軒嵐諾」再轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈通過台灣東側海面。

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中央氣象局預報員趙竑指出，目前預計最快明早發佈軒嵐諾的海上颱風警報，明天開始風雨就會明顯增強；氣象局今日已經針對台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖強風特報，提醒容易有9至10級強陣風。

趙竑同時透露，若軒嵐諾整併另一熱低壓後變得太大、北轉的速度又變慢的話，那暴風圈就會不排除會接觸陸地，屆時就會發佈陸上颱風警報。趙竑提醒，軒嵐諾將會在北台灣帶來強風大雨，明天開始就會相當有感，而台北市昨晚的降雨其實就是受到外圍環流所影響的。