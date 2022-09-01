軒嵐諾「雙眼牆變大眼睛」時間曝　專家：1路線對台灣威脅大

記者黃翊婷／綜合報導

強烈颱風「軒嵐諾」未來預計會跟另一個熱帶低壓整併，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，軒嵐諾仍處於雙眼牆轉換的過程，未來可能會轉變成一個比較大的眼睛，雖然軒嵐諾與TD-13W強度相差懸殊，但要很快的吃下也沒那麼容易，可能還需要24小時或以上的時間，若颱風未來沒有往東繞，反而往西北西折一小段後才北上，對台灣的威脅就會比較大。

▲軒嵐諾如果是走A路線，對台灣影響比較大。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

吳聖宇昨日（8月31日）深夜在臉書PO文表示，軒嵐諾仍處於雙眼牆轉換的過程，預估未來應該會順利整併，轉變成一個比較大的眼睛，但不至於變成所謂的環形颱風結構，因為在雙眼牆調整的時候，它也正在跟TD-13W進行藤原效應整合，看起來並不是很順利，雖然兩者強度相差懸殊，但要很快吃下TD-13W也沒那麼容易，可能還需要24小時或以上的時間。

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吳聖宇提醒，若軒嵐諾把TD-13W整併，範圍就會顯著擴張，因此才會推測它不會變成環狀颱風的型態；而軒嵐諾正在快速向西南轉偏南的方向移動，TD-13W也在往北北西到西北移動，加上TD-13W意外頑強，預估軒嵐諾今晚下墜到最南端之後，有機會往東繞一小圈再北上，也就是圖中的B路線，這樣北上的過程會離台灣稍微遠一點，威脅也就小一點。

▲軒嵐諾預計會在北台灣帶來強風大雨，明天開始就會很有感。（圖／中央氣象局）

但還有另一個可能性，吳聖宇指出，如果軒嵐諾沒有往東繞，反而往西北西折一小段後才北上，這樣就有機會接近石垣島、西表島一帶（A路線），這樣一來，離台灣會比較接近，威脅也會變大；只是目前還無法判斷軒嵐諾會偏向哪一邊，仍要看TD-13W能影響它到哪一種程度而定，2種路線都各有模式支持，一切仍需要密切注意。

文末，吳聖宇表示，北台灣昨晚已經陸續出現降雨，週五到週六（9月2、3日）將是颱風外圍對台灣影響最大的時間點，到時會再幫大家分析影響程度，最後的路徑仍是關鍵，提醒民眾要預先做好防颱準備。

中央氣象局預報員趙竑也表示，目前預計最快明早（2日）發布軒嵐諾的海上颱風警報，明天開始風雨就會明顯增強；氣象局今日已經針對台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖強風特報，提醒容易有9至10級強陣風。

趙竑同時透露，若軒嵐諾整併另一熱低壓後變得太大、北轉的速度又變慢的話，暴風圈不排除會接觸陸地，屆時就會發布陸上颱風警報。趙竑提醒，軒嵐諾將會在北台灣帶來強風大雨，明天開始就會相當有感，而台北市昨晚的降雨其實就是受到外圍環流所影響的。

▼軒嵐諾來襲，全台9月1日至4日的雨區預測圖。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險WeatherRisk）