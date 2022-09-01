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強颱「軒嵐諾」還會更強！週六距台最近　大豪雨由北而南炸裂

記者崔子柔／綜合報導

今年最強風王、第11號強烈颱風「軒嵐諾」逼近，天氣風險公司天氣分析師李至晟今（1）日指出，軒嵐諾目前維持強颱等級，今起將由北而南漸轉雨，明起北部、東北部要留意大豪雨威脅，預估下周氣候才會恢復穩定。

天氣風險公司今在粉專發文表示，軒嵐諾開始朝西向南進入琉球群島南方，一個很重要的原因在於和熱帶低壓TD14互繞，而TD14已移動到軒嵐諾的東方，兩者靠得越來越近，預計在一天內會合併成一個系統，軒嵐諾颱風也將重整腳步，再度的朝偏北到北北西的方向前進。

李至晟指出，這段期間軒嵐諾颱風會逐漸成長，強度可能再稍微增強，以目前氣象局的預報路徑來看，週末軒嵐諾可能以強颱之姿威脅台灣北部和東半部海域，「可以說是今年第一個對台灣有顯著影響的颱風，也不排除在明天到週末發布海上颱風警報」。

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▲▼軒嵐諾。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

▲軒嵐諾帶來雨勢持續影響到週日。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

李至晟提到，昨晚開始北部和東北部就受颱風最外圍的偏北風影響，有斷斷續續的雨勢，今降雨會越來越頻繁，北部氣溫會明顯降低，但東部、中南部受到地形阻擋，今白天天氣依舊炎熱，特別是花東縱谷地區局部高溫可到36度以上，中南部山區則有午後雷陣雨。

李至晟表示，軒嵐諾在週五到週六在台灣東部北上時，台灣的風向也會從偏北轉成西北風，這時西半部的降雨會逐漸往南擴張，中南部不只在午後才有降雨，北部、東北部更要留意大豪雨威脅，基隆北海岸地區的缺水狀況可望大幅紓緩。

▲▼軒嵐諾潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲軒嵐諾潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

李至晟指出，今起因偏北風加上海峽地形幫助，不只距離颱風較近的東北部沿海，台灣海峽沿海也有較大陣風，北部、東半部也開始有長浪發生，想趁著颱風來臨前到海邊活動的朋友要多留意安全，明起北部、東北部的民眾則會感受到風勢增強，特別是週六颱風距離台灣最近，沿海都有大浪，不建議安排沿岸戶外活動，若有航班也要留意交通資訊，直到週日風雨才會減緩，預測下周起台灣才會回到上午穩定，午後留意熱對流降雨的天氣型態。

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